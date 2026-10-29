Un menor de 17 años ha sido detenido al ser el creador del canal 'Blocus Vlc'

El detenido habría creado grupos en dos aplicaciones de mensajería instantánea en los que hacía un llamamiento a realizar saqueos en Valencia

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ValenciaEl menor de 17 años detenido este miércoles en Valencia como presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado es el creador de los canales de comunicación 'Blocus Vlc' en los que instigaba a saquear comercios de la ciudad.

El detenido, para el que se ha decretado la medida cautelar de internamiento en un centro de menores, habría creado grupos en dos aplicaciones de mensajería instantánea en los que hacía un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la ciudad de València el próximo sábado, día 31, mencionando concretamente tiendas situadas en la zona centro.

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Daba órdenes indicando la fecha y la hora de los asaltos

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado, el adolescente daba órdenes e indicaciones al resto de componentes del grupo, informándoles de la fecha y hora de los asaltos e incitando al resto a que publicitasen el grupo en redes sociales a fin de que se uniese más gente al canal.

El menor tenía varios grupos en dos aplicaciones de mensajería, uno de ellos con hasta 400 seguidores, según ha informado Jefatura en un comunicado. Los dos canales de "Blocus Vic" han sido cerrados.

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El menor, arrestado este miércoles, habría creado grupos en dos aplicaciones de mensajería en los que hacía un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la ciudad de Valencia el día 31 de octubre.

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Las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional sobre los canales de comunicación en aplicaciones de mensajería instantánea, creados a comienzo de esta semana, bajo el nombre 'Blocus Vlc', han permitido identificar y detener al creador de los mismos, un menor de 17 años.

El arrestado realizaba a través de esos canales de comunicación un llamamiento a la movilización de personas con el objetivo de realizar de forma coordinada entre sus miembros actos de saqueos y pillajes en comercios de Valencia, mencionando concretamente tiendas situadas en la zona centro de la ciudad.

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Internamiento en un centro de menores

También dirigía, daba órdenes e indicaciones al resto de componentes, informándoles de la fecha y hora de los asaltos e incitando al resto a que publicitasen el grupo en redes sociales a fin de que se uniese más gente al grupo.

En estos grupos incluso planeaban cómo debían hacerse los saqueos de los comercios, explicaban el 'modus operandi' a utilizar e instigaban a provocar incendios para distraer a la policía mientras los cometían.

Por todo ello, el creador de ambos canales ha sido detenido como presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. Fiscalía de Menores ha decretado, como medida cautelar, su internamiento en un centro de menores.

Continúan las investigaciones para lograr el total esclarecimiento de los hechos. Ambos canales de comunicación han sido ya cerrados.