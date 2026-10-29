Un guardia civil, primera víctima mortal sevillana confirmada en el accidente de trenes de Toledo

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo| La jueza prohíbe acceder a la zona para preservar las pruebas

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UrdaLa Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de José Manuel Chacón, de 31 años, uno de los dos agentes de la Benemérita sevillanos desaparecidos en el grave accidente ferroviario ocurrido cerca de Urda, Toledo.

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La tragedia ha sacudido directamente a la Benemérita que confirmaba que cinco de sus agentes viajaban en los dos trenes que colisionaban en Urda. Tres de los guardias civiles lograron salir ilesos de este accidente. Sin embargo, José Manuel Chacón fallecía en la colisión y otro de los agentes permanece desaparecido.

La trayectoria de José Manuel Chacón

A través de un mensaje en la red social X, la Benemérita ha trasladado un "sentido pésame a familiares, amigos y compañeros de José Manuel, guardia civil fallecido hoy en el accidente de trenes en Urda, Toledo".

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En este contexto, a las 15,00 horas su madre comunicó a los periodistas desplegados en la estación de Sevilla-Santa Justa que su hijo había sido "localizado", momentos antes de recibir en el interior de la sala de atención la noticia.

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En la estación de Santa Justa, compañeros de José Manuel han mostrado su preocupación y han acompañado a sus familiares en los momentos más duros. El agente, que llevaba en servicio cinco años, pertenecía a la Unidad Técnica de Policía Judicial, en Madrid, y se desplazaba a la capital andaluza.

El balance de cifras del accidente

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informaba de que los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de 68 personas en el accidente de tren de Urda (Toledo) ocurrido este miércoles. En una declaración institucional celebrada en la tarde de este miércoles 28 de octubre junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Garcia-Page ha informado de que 24 de estos fallecidos son del tren AVE, mientras que el resto, 44, son del tren Iryo.

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García-Page también indicaba que podría haber más fallecidos "debajo de algún vagón o en los amasijos de hierros".

18 de heridos críticos

Además de realizarse las primeras autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, esta mañana empezarán las dolorosas tareas de identificación de los cadáveres. Diferentes hospitales de Madrid y Castilla la Mancha han atendido a las víctimas del accidente.

Hay cientos de heridos y 18 de ellos siguen en estado crítico, según el último balance.

Las denuncias por desaparición del accidente ferroviario de Urda

Por otra parte, y hasta las 20.30 horas de este jueves 28 de octubre, las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, han recogido un total de 64 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario.

La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente ferroviario de este miércoles en Urda.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, estas denuncias se han tramitado en las distintas oficinas que el Instituto Armado ha habilitado para los familiares de las víctimas.