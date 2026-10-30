"No me voy a esconder detrás de nadie, entre otras cosas porque no tengo nada que esconder", ha subrayado el ministro de Transportes

Última hora del accidente de trenes en Urda| Óscar Puente: "No voy a poner a un trabajador como escudo"

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MadridEl ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido este viernes en una rueda de prensa en la sede del Ministerio en la que ha insistido, tras el trágico accidente ferroviario de Urda, Toledo, en que no va a dimitir.

"Mi forma de asumir responsabilidades, la conocen ustedes bien, es dar la cara", ha subrayado, contestando así a las múltiples voces que se están pronunciando pidiendo su dimisión tras el siniestro, en el que han fallecido 69 personas y más de un centenar han resultado heridas.

Ante las numerosas críticas por la tragedia, ocurrida tras la fatal colisión del AVE 2080 de Renfe y el Iryo 6076 que el miércoles 28 de octubre cubrían la ruta Madrid-Sevilla, –y solo nueve meses después del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, en el que murieron también 46 personas–, el ministro ha insistido en que "solo con las respuestas" y la investigación se hará "justicia" y se logrará que “una tragedia como esta no vuelva a repetirse”.

Óscar Puente vuelve a referirse al centro de control de Adif y subraya que no va a "utilizar a ningún trabajador como escudo"

Entendiendo que la ciudadanía exige explicaciones ante una tragedia de esta naturaleza y se pidan responsabilidades, el ministro ha pedido actuar con Rigor, insistiendo en que en este momento los indicios apuntan a un fallo en el centro de control de mando de Adif como principal causa del choque de dos trenes de alta velocidad que circulaban por la misma vía.

Refiriéndose nuevamente al trabajador del centro de control de Atocha que dio la orden al tren de Renfe de reanudar la circulación "a marcha normal", en lugar de a "marcha vista", que está limitada a un máximo de 40 kilómetros por hora, decisión que en un primer momento el ministro calificó de "inexplicable" y "a todas luces errónea", ha apostillado: "Quiero dejar claro que no voy a utilizar a ningún trabajador como escudo ni a perjudicar responsabilidades antes de que concluya esa investigación, pero tampoco voy a permitir que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápidamente culpable".

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Con una de las grandes incógnitas apuntando a por qué se dio la orden al AVE de avanzar a marcha normal, alcanzando una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora cuando el Iryo aún estaba por delante parado, de lo que tampoco se habría avisado al tren de Renfe en su trayecto hacia un choque inminente, Óscar Puente incide en la importancia de la investigación.

A ese respecto, el ministro considera que no era su deber estar en el centro de mando el día del accidente, pero ahora sí es su deber "estar al mando" para esclarecer los hechos y que nunca se repita una tragedia así.

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"No me voy a esconder detrás de nadie, entre otras cosas porque no tengo nada que esconder", ha enfatizado, asegurando que siente un "dolor" y una "tristeza enorme" por las víctimas y sus familias, aunque sostiene que no puede dejar que este dolor le paralice ni le confunda. "Esa es mi forma de entender la responsabilidad", ha zanjado.