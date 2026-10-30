Las autoridades informan de que en las últimas horas se han multiplicado los mensajes que se han hecho eco de un audio que llama a disturbios en la capital

El bulo avisa de la llegada de personas de Barcelona y Francia con la intención de que "se destruya todo lo que se pueda"

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La Policía Nacional ha alertado de una campaña de bulos difundida a través de redes sociales que llama a realizar saqueos en ciudades como Madrid, Bilbao o Barcelona. Las autoridades informan de que en las últimas horas se han multiplicado los mensajes que se han hecho eco de un audio que alude a disturbios en la capital y desmienten la alerta.

"Confía solo en fuentes oficiales", ha solicitado la policía, pidiendo a la ciudadanía que no difunda este tipo de mensajes. Además, a través de su cuenta oficial de X ha compartido el mensaje de audio para negar la convocatoria con el hashtag "EsUnBulo". "Anita, una cosa rápida, que me acaba de llegar información de dentro de la policía. Por lo visto este fin de semana en Madrid Centro se va a liar súper gorda, ¿vale?", reza la grabación que ha circulado por redes.

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Además de la convocatoria en Madrid, el bulo avisa de la llegada de personas provenientes de Barcelona y Francia con la intención de que "se destruya todo lo que se pueda, quemar bocas de metro, monumentos, tiendas, agredir a gente, etcétera".

Detienen al creador del canal 'Blocus Vlc'

Esta alerta llega poco después de que la Policía haya arrestado a un menor por incitar a saqueos en locales comerciales de la ciudad de Valencia a través de canales de comunicación.

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Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado, el detenido de 17 años tenía varios grupos en dos aplicaciones de mensajería, uno de ellos con hasta 400 seguidores, y los había usado para incitar a movilizaciones con el objetivo de llevar a cabo saqueos en comercios de la zona centro de Valencia.

Las investigaciones sobre los canales de difusión bajo el nombre 'Blocus Vlc', que han realizado agentes de la Policía Nacional, han culminado así con la identificación y detención del creador de las cuentas.