Las familias señalan que lo único que quieren es que el proceso no se dilate porque el proceso de identificación va muy lento

Última hora del accidente de tren en Urda: 34 personas siguen hospitalizadas, 15 de ellas en la UCI

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ToledoLa desgarradora espera que realizan los familiares de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Urda, Toledo, es una de las peores partes de esta tragedia. Los psicólogos están pendientes de ellos para ayudarlos a intentar canalizar las emociones, ya que la incertidumbre es complicada de gestionar en estos casos. Los expertos los ayudan a recibir el impacto del mensaje de la Guardia Civil de la mejor manera posible.

Estos familiares están esperando la peor noticia de todas: el fallecimiento de algún ser querido. Es el caso de Ricardo, quien perdió a su hermano. Él, antes de saber su fallecimiento, dijo ante los medios que lo único que quería es que todo este proceso fuese más rápido. Una visión que también comparte Javier, quien sigue esperando que identifiquen a su mujer.

Piden que el proceso de identificación no se ralentice

Las familias señalan que lo único que quieren es que el proceso no se dilate porque el proceso de identificación va más lento de lo que les gustaría. Ahora mismo, se está aplicando un protocolo estricto en el que trabajan 60 forenses.

Mientras, las víctimas ya identificadas dejan un vacío intenso en todos los seres queridos. Pero recibir la confirmación de sus fallecimientos tiene importancia jurídica y emocional. Entre las víctimas mortales se han registrado diferentes perfiles que viajaban en los trenes: desde el propio maquinista del AVE, otro conductor en prácticas, una exministra de Trabajo del Gobierno de España, jóvenes estudiantes, trabajadores que estaban de viaje de negocios o padres y madres de familia que se dirigían hasta Andalucía este miércoles y cuyas vidas se han visto truncadas por este fallo o error que ahora se investiga.