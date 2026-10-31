El CEU confirma la muerte de su director de Colegios, Carlos Ortiz, en el accidente ferroviario de Urda

Ambas instituciones trasladan su cariño y cercanía a su mujer, Mónica, a toda su familia y a la comunidad educativa

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El CEU ha confirmado y lamentado este sábado el fallecimiento de su director de Colegios, Carlos Ortiz, como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) este miércoles, que ha provocado al menos 69 muertes. "Con profundo dolor, confirmamos el fallecimiento del propagandista de la ACdP Carlos Ortiz, director del Área de Colegios CEU y director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro, como consecuencia del accidente ferroviario", señalan el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en un comunicado

"Carlos era una persona muy querida en nuestra institución y su pérdida nos conmueve profundamente", añaden en el comunicado en el que expresan su "profundo dolor". Carlos Ortiz era propagandista de la ACdP, director del Área de Colegios CEU y director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro.

Ambas instituciones trasladan su "cariño y cercanía" a su mujer, Mónica, a toda su familia y, "de manera muy especial", a la comunidad educativa del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro. "Desde la ACdP y el CEU queremos trasladar todo nuestro cariño y cercanía a su mujer, Mónica, a toda su familia y, de manera muy especial, a la comunidad educativa del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro", destacan.

Por otra parte, comunican que el también propagandista y director general del CEU, Javier Tello, que viajaba asimismo en uno de los trenes accidentados, "evoluciona favorablemente". Las entidades afirman que seguirán "muy pendientes de su recuperación" y agradecen las muestras de "preocupación y cariño" que han recibido estos días.

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Su etapa profesional

Carlos Ortiz Sanchidrián era licenciado en Filología Hispánica y contaba con una amplia trayectoria docente y de gestión educativa en el CEU. En 2008 comenzó a ejercer como profesor de Lengua Castellana, Latín y Literatura en el Colegio CEU San Pablo Montepríncipe. En 2015 fue nombrado director de Estudios del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro y, en 2019, asumió la dirección del centro.

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En la actualidad, Carlos era director del Área de Colegios CEU y miembro de la Junta Directiva Nacional de CECE. Y compaginaba este trabajo con su labor como director de colegio, profesor universitario y con la dirección del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Universidad CEU San Pablo.

Carlos era miembro de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Fue un hombre de profunda fe cristiana y especial devoción a la Virgen María. Era bueno, cercano y un trabajador incansable que tenía un gran compromiso con la educación.