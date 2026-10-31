El arzobispo de Toledo oficia una misa funeral en Urda por las víctimas mortales del accidente ferroviario

El anuncio de esta misa se produce después de que este jueves el papa León XIV se mostrase vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo: 34 heridos permanecen ingresados, 15 de ellos en UCI

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El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, va a oficiar a las 12.00 horas de este sábado, 31 de octubre, una misa de funeral en la iglesia parroquial de Urda por los fallecidos en el accidente ferroviario de este pasado miércoles en la localidad, un total de 69.

Según la Oficina de Información del Arzobispado, el primado estará acompañado del obispo auxiliar, César García Magán, y de los sacerdotes de las parroquias de Los Yébenes y Urda.

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El anuncio de esta misa se produce después de que este jueves el papa León XIV se mostrase "vivamente apenado" al conocer la "dolorosa" noticia del "trágico" accidente ferroviario, que ha provocado la muerte de al menos 69 personas y ha dejado más de un centenar de heridos.

El papa León XIV envía su "sentido pésame" a los familiares

En un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y remitido al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, el Pontífice envía su "sentido pésame" a los familiares de los fallecidos y sus "expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos".

Robert Prevost ha ofrecido "sufragios por el eterno descanso de los difuntos". Además, ha animado a los miembros de los equipos de rescate a "perseverar en los trabajos de socorro y asistencia" y les imparte a todos "de corazón" su bendición apostólica, "como signo de esperanza en el señor resucitado".