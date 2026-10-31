La exvicepresidenta ha compartido una emotiva carta donde ha dedicado unas palabras de despedida a su amiga

El último adiós a Fátima Báñez, en imágenes: la cúpula del Partido Popular despide a la exministra en Huelva

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La localidad onubense de San Juan del Puerto despedía este viernes a su paisana la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, fallecida en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) cuando viajaba a Sevilla para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Entre los asistentes a su último adiós se encontraba la exvicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, quién se encuentra muy afectada por la pérdida de Báñez, y quien recordaba y ponía en valor su figura y la ha definido como una "negociadora irresistible" que "se desvivía por ayudar a la gente".

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La emocionante carta de Soraya Sáenz de Santamaría a su amiga

La exvicepresidenta ha compartido también una emotiva carta, recogida por El País, donde ha detallado su profunda amistad con la exministra y donde le ha dedicado unas palabras de despedida.

"Hoy me duele el corazón. Con ese dolor físico que solo se siente cuando se va quien quieres de veras. Y no tengo más consuelo que recordar tus palabras la última vez que mi corazón sonaba tan triste. Porque el tuyo sabía latir siempre alegre. Llenando nuestra vida con esa energía apasionada que veía el vaso siempre casi lleno, cuando no rebosante", comienza escribiendo.

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"Nada te daba pereza. Todo era posible. Lo malo tenía arreglo. Y, además, todo tenía su lado bueno. Sabías ver lo positivo de cada situación y sacar lo mejor de nosotros. Porque siempre sabías mirar a los ojos a la persona más allá del personaje. Entender sus razones, ponerte en su lugar y convencerle de que lo mejor que le podía pasar era ponerse de acuerdo contigo. Eras una negociadora irresistible.

Viviste cada minuto de tu vida al máximo, porque sabías disfrutar de las alegrías de cada uno de nosotros y quitarle, como nadie, peso a las tristezas", continúa.

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"Te voy a echar tanto de menos. A mi amiga, a la hermana mayor que no tuve y encontré en ti. A mi confidente. Tu entusiasmo andaluz para mi austera alma castellana", lamenta también. "Yo he hecho contigo un viaje apasionante de más de dos décadas de vida. Y vivirás en mí para siempre. Porque se vive, amiga, mientras te aman. Y yo te querré siempre", concluye.

La despedida de Rajoy

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se despedía también este jueves de la exministra Fátima Báñez, una mujer "inteligente y capaz" y sobre todo buena persona. En un artículo publicado en el digital El Debate, donde colabora, Rajoy ha ensalzado su trabajo al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante su Gobierno y ha compartido su tristeza por su fallecimiento.

"Nunca fue partidaria del enfrentamiento. Tampoco de la bronca. En ella eso era compatible con mantener la posición propia, cuando el interés general así lo demandaba", ha escrito. Rajoy ha lamentado que la exministra ya no esté, pero ha subrayado que "deja muchas cosas". Una persona "competente y muy capaz" a quien, ha añadido, se le deben "dos de las grandes reformas" que el PP puso en marcha en 2012: "la reforma laboral y la de las pensiones".