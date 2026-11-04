El funeral en la Catedral de Toledo por las víctimas de Urda será finalmente el día 10

El Arzobispado de Toledo ha informado en un comunicado de prensa del cambio de fecha y lo ha justificado por razones de agenda

Ana sigue esperando el cuerpo de su hermano David, fallecido en el accidente de Urda: "Necesitamos darle descanso"

Compartir







La misa funeral que se celebrará en la Catedral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas, se oficiará el martes 10 de noviembre, a las 19:00 horas, y no el día 12 como en principio estaba previsto.

El Arzobispado de Toledo ha informado en un comunicado de prensa del cambio de fecha y lo ha justificado por razones de agenda de las diversas instituciones.

Fuentes del Gobierno regional han confirmado a EFE que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asistirá al funeral.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha indicado este miércoles en rueda de prensa que el funeral contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello, además de otros obispos del territorio nacional.