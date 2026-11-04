El funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda que se celebrará en la Catedral de Toledo se oficiará el jueves 12 de noviembre

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ToledoEl funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que se celebrará en la Catedral de Toledo se oficiará el jueves 12 de noviembre a las 19:00 horas.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha informado este miércoles de la fecha en una rueda de prensa, en la que ha afirmado que en el funeral participará "toda la Archidiócesis de Toledo" para "pedir por las víctimas y acompañar a los familiares que llevamos en el corazón".

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Los reyes asistirán al funeral por las víctimas en la Catedral de Toledo

El funeral, que estará presidido por el arzobispo de Toledo, contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

Los reyes también asistirán al funeral, según han informado fuentes de la Casa Real. Un anuncio que ha hecho el Palacio de la Zarzuela después de que el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, informara este miércoles de la fecha de este funeral en el que participará toda la Archidiócesis de Toledo para "pedir por las víctimas y acompañar a los familiares que llevamos en el corazón".

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Los reyes visitaron el pasado 29 de octubre a los heridos que estaban ingresados en el Hospital Universitario de Toledo y a familias de los desaparecidos en el accidente ferroviario que estaban alojados en la Casa Sacerdotal de la capital toledana, a la espera de conocer qué había ocurrido con sus familiares.

Tras visitar a los heridos, el rey aseguró que, pese al dolor de la tragedia del siniestro ferroviario había que seguir avanzando "unidos" con "dignidad y con rigor" y que la investigación debe determinar las causas de la catástrofe y adoptar medidas para que esto no vuelva a suceder.

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En rueda de prensa con motivo de la presentación del Día de la Iglesia Diocesana 2026, el arzobispo ha apuntado que será él quien presida la misa junto al obispo auxiliar, Francisco César García. Del mismo modo, ha apuntado que al funeral acudirán los obispos de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, así como "muchos obispos de España" y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello. Cerro Chaves ha invitado a toda la Diócesis de Toledo, sus sacerdotes y quien se quiera unir, para pedir por las víctimas del accidente y rezar por sus familiares, "a quienes seguimos llevando en el corazón".

La Catedral de Cádiz acoge el 9 de noviembre una misa funeral por las víctimas del accidente de Toledo

Tres días antes, la Diócesis de Cádiz y Ceuta celebrará una misa funeral el próximo lunes 9 de noviembre en la Catedral de Cádiz en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), así como en oración por la pronta recuperación de las personas heridas.

La santa misa funeral se celebrará a las 20,00 horas en la Catedral gaditana y estará presidida por el administrador apostólico de la diócesis, monseñor Ramón Valdivia.

Con esta celebración, la iglesia diocesana quiere expresar "su solidaridad y cercanía con todas las personas afectadas por esta tragedia, uniendo sus oraciones por el eterno descanso de quienes han perdido la vida y por la recuperación de los heridos".

La diócesis ha trasladado "sus más sentidas condolencias" a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas en este accidente ferroviario, a quienes le ha hecho llegar "su afecto, cercanía y oración en estos momentos de profundo dolor".

En su llamamiento, ha invitado a los fieles a rezar por todas las personas que se han visto afectadas por el accidente y ha expresado su agradecimiento a los equipos de emergencia, Fuerzas de Seguridad y a todas las personas que están trabajando y colaborando en las labores de asistencia y auxilio a las víctimas.

La convocatoria pretende convertir la oración compartida en un gesto de "comunión, consuelo y esperanza ante el sufrimiento provocado por el accidente", invitando a toda la sociedad a unirse en este homenaje y recuerdo a las víctimas.