Las asociaciones de consumidores critican los precios de los transportes alternativos entre ambas comunidades

Las alternativas para viajar desde Madrid a Andalucía tras el accidente de tren: precios y duración de los trayectos

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Tras el trágico accidente de Urda, la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía continúa sin servicio y se prevé que cuando vuelva a su funcionamiento no lo hará con la frecuencia de 54 trenes de medía que viajaban entre ambas comunidades hasta ahora. Todavía no hay una fecha prevista para la recuperación de la frecuencia habitual de trenes entre ambas comunidades, pero es probable que las limitaciones duren varios meses.

En la estación de Sevilla-Santa Justa, las pocas personas que han cogido los únicos trenes que salen desde la estación hasta otras ciudades de la comunidad autónoma, han calificado la estación como "triste, vacía y silenciosa" tras el trágico accidente de Urda. Normalmente abarrotada, la estación de trenes de alta velocidad de Sevilla que utilizan a diario entre 12.000 y 16.000 personas que viajan diariamente a la ciudad andaluza, estos días tiene "muy poquita gente".

El turismo y la hostelería en Andalucía han sufrido el aislamiento de transporte de la comunidad autónoma que ya padeció los efectos del accidente ferroviario de Adamuz en enero y el colapso de un talud por las lluvias en las vías del tren. "El turismo de Sevilla es uno de los motores económicos, aporta un 18% del PIB que es una barbaridad", señala Jorge Castilla, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla.

En la estación de Málaga se repite la misma escena que en la capital de Andalucía: "No viene ningún tren". Mientras, las cancelaciones de hoteles y alojamientos se multiplican y el número de reservas continúa bajando. El corte ferroviario no solo ha afectado a los viajes turísticos, sino también a congresos, viajes de negocios y acuerdos comerciales. Se estima que cada día sin transporte de alta velocidad, la comunidad autónoma pierde hasta medio millón de euros.

"No se puede compensar un medio que transporte 15.000 personas todos los días al traerlas en autobús, es inviable", señala Alfonso Maceda, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla.

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Precios abusivos en transportes alternativos

Sin embargo, en el aeropuerto de Sevilla se vive una situación completamente opuesta con largas colas en las mesas de facturación de los vuelos para Madrid. Ante la actual situación del transporte ferroviario, muchos pasajeros han tenido que comprar vuelos de última hora para viajar entre ambas ciudades: "No me queda otra porque tengo que irme de viaje".

Por otra parte, para evitar precios abusivos en los transportes que conectan Madrid y Andalucía debido al corte ferroviario entre ambas comunidades, la asociación de consumidores Facua ha pedido al Gobierno que vigile los precios de los transportes alternativos.

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"Por debajo de los 20 euros, hoy debería haber vuelos", señala Rubén Sánchez, portavoz de Facua, en relación a los precios de transportes alternativos al tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que deberían estar por ley igual que en estas fechas el año pasado.