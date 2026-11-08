Hacia una huelga general, que nace en el barrio y se extiende al tejido laboral

Marisa Arellano 08 NOV 2026 - 22:14h.

Una protesta impulsada por el Sindicato de Inquilinas, que reúne el consenso de los sindicatos combativos, nacionalistas y mayoritarios

20.000 organizaciones respaldan la huelga general

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Han pasado catorce años desde la última huelga general, si no tenemos en cuenta la huelga feminista de 2018, pero el paro general del 11N es diferente. Es una protesta impulsada por el Sindicato de Inquilinas, que nace del tejido social, de la indignación por el desahucio de Maricarmen, que tristemente falleció en el hospital (este sábado se ha cumplido un mes) sin poder disfrutar del triunfo de su lucha, regresar a su casa tras un acuerdo con los inversores que no quisieron escucharla antes. Fue tarde para Maricarmen, pero su lucha, siempre colectiva, se ha extendido en las plazas y en las calles y ha sumado un muy amplio consenso entorno a la huelga general del próximo miércoles. Convocan CC.OO y UGT, los sindicatos combativos y nacionalistas, y se suman más de 20.000 organizaciones.

Una huelga por la vivienda, por los salarios, por los servicios públicos, por el control de los precios; pero también por los derechos sindicales para los inquilinos, que puedan tener una negociación colectiva, que se regule el mercado, que bajen los alquileres, que los contratos sean indefinidos, que la producción de la vivienda se democratice y se acabe con la especulación y la acaparación de las casas en manos de fondos buitres y que se expropien estas viviendas para integrarlas en un parque pública. Medidas todas, propuestas por los sindicatos y otras organizaciones, como las CJS, Juventudes Socialistas, que construyen también barrio y forman parte de los comités de huelga. Herramienta fundamental para preparar esta huelga, comités integrados por diferentes plataformas y sindicatos de vivienda, movimientos vecinales, de jóvenes, que se reúnen de manera asamblearia y llevan a cabo reparto de folletos, explicación en calle de la huelga, pequeñas protestas en zonas tensionadas, etc. Y en paralelo, los sindicatos de trabajadores se centran en las empresas.

Nos lo ha explicado Carolina, del Sindicato de Inquilinas y Carlota de las CJS. También Carlos, desde Comisiones Obreras, y Fernando, desde UGT. Un consenso que no se empaña al señalar a los responsables, aunque haya matices. Todos los gobiernos, poderes públicos y económicos tienen la responsabilidad de cambiar leyes y actitudes para que la vida digna, empiece teniendo un techo, pero se extienda a un salario digno y a una buena atención sanitaria y educativa. Aunque eso sí, la huelga, dicen desde las CJS y el Sindicato, es contra quien sostiene el sistema rentista que, aseguran, no les deja vivir dignamente. Los sindicatos mayoritarios, hablan de interpelar, pero insisten en que el paro no es contra nadie.