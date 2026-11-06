Sergio Delgado 06 NOV 2026 - 06:00h.

El descuento salarial también comprende la parte proporcional de las pagas extraordinarias y del descanso semanal

Los organizadores de la acampada en Sol anuncian que dejan la protesta para preparar la huelga general del 11N

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España afrontará el miércoles 11 de noviembre una huelga general de 24 horas convocada por CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales, junto a movimientos sociales que reclaman soluciones a la crisis de la vivienda.

La movilización busca denunciar las dificultades de acceso a una vivienda digna, especialmente entre quienes destinan buena parte de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca.

La convocatoria, confirmada el pasado 7 de octubre, permitirá a los trabajadores ejercer su derecho constitucional a la huelga. Sin embargo, quienes decidan secundarla deberán asumir una reducción en su nómina de noviembre. ¿La razón? las empresas no están obligadas a remunerar el tiempo durante el cual se interrumpe la actividad laboral.

Cuánto dinero perderá un trabajador con el salario medio

Según los últimos datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio anual en España alcanzó los 29.540,26 euros brutos en 2024, un 5,3% más que el año anterior.

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Tomando esta remuneración como referencia, un empleado con una jornada habitual de lunes a viernes sufriría un descuento de 113,31 euros brutos por participar en el paro completo. La pérdida neta sería inferior porque también se modifican las cotizaciones y las retenciones correspondientes.

Con una cotización orientativa del trabajador del 6,5% y una retención del IRPF del 15%, el impacto se situaría alrededor de 89 euros netos. No obstante, la cantidad depende cada salario, complementos y las circunstancias fiscales de cada empleado.

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Qué ocurre con quienes cobran el salario mediano o el SMI

El salario mediano permite obtener una perspectiva diferente, ya que divide a los trabajadores en dos grupos iguales según sus ingresos.

En 2024 alcanzó los 24.497,17 euros brutos anuales. Para un empleado con esta remuneración y una jornada de cinco días semanales, el descuento estimado por secundar la huelga sería de unos 94 euros brutos.

Las diferencias también son importantes entre quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Con el SMI de 2026, establecido en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros anuales, el descuento orientativo sería de 65,57 euros brutos para quienes trabajan de lunes a viernes.

En una distribución laboral de seis días semanales, la reducción estimada descendería a 54,64 euros brutos.

El impacto neto dependerá de las cotizaciones y del IRPF aplicable, que puede ser reducido o incluso nulo en determinados salarios.

Qué conceptos pueden descontar las empresas durante la huelga

El descuento salarial no es solo por las horas de trabajo. También comprende la parte proporcional de las pagas extraordinarias y del descanso semanal que corresponda a la jornada de huelga.

Sin embargo, las empresas no pueden reducir los días de vacaciones ni descontar los festivos retribuidos por el simple hecho de participar en el paro.

Durante la huelga legal, el trabajador permanece en situación de alta especial en la Seguridad Social, por lo que se suspende la obligación de cotizar durante ese periodo, tanto para la empresa como para el empleado.

Además, ejercer este derecho no puede justificar sanciones ni despidos.

Una movilización marcada por el precio de la vivienda

La huelga del 11 de noviembre llega en un contexto de creciente preocupación por el encarecimiento del alquiler y las dificultades para acceder a una vivienda.

Entre las reivindicaciones sindicales figuran mejoras salariales, medidas contra la especulación inmobiliaria y una mayor oferta de vivienda pública.

La protesta tendrá lugar 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.