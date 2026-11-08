Los diez detenidos -siete de ellas mujeres- han sido trasladadas a las dependencias policiales.

Un policía salva la vida a un menor marroquí ensangrentado e inconsciente tras una agresión sufrida en Ceuta

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La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a diez menores en distintos centros de acogida de Ceuta como consecuencia de una serie de peleas protagonizadas en estos recursos temporales y que se saldaron con cuatro trabajadores heridos al mediar en los conflictos.

Según han informado a EFE fuentes del Gobierno ceutí, el primero de los altercados se produjo esta madrugada de domingo en el centro de acogida "Victoria" y el segundo en el centro "Paraíso" tras un enfrentamiento protagonizados por menores residentes en estas instalaciones.

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Siete mujeres entre las diez personas detenidas

En el primer caso los agentes han detenido a siete jóvenes -todas ellas mujeres- tras una reyerta en el centro de acogida "Victoria" por causas no esclarecidas por la policía.

En el enfrentamiento se produjo el lanzamiento de sillas y mesas además de otra serie de enseres de estas instalaciones, provocando la intervención de la Policía Nacional, alertada por el personal de seguridad, dos de los cuales resultaron heridos de carácter leve.

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Momentos después se registró otro incidente en el centro "Paraíso" donde fueron arrestados tres jóvenes -todos ellos varones- por una pelea en la que resultaron heridos un vigilante de seguridad y una auxiliar de estas dependencias.

Los diez detenidos -siete de ellas mujeres- han sido trasladadas a las dependencias policiales.