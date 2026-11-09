Ávila ha anunciado la suspensión de las clases en al menos 10 centros escolares ante el riesgo de inundaciones

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La Junta de Castilla y León ha declarado este lunes, 9 de noviembre, la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl) en la provincia de Ávila y ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva en diez centros receptores de 32 rutas de transporte escolar, que afectan a 943 alumnos.

El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha informado de estas medidas durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) celebrada esta tarde, ante un episodio en el que el sur de la provincia estará en aviso naranja desde las 00:00 horas de este martes, día 10, y pasará a rojo a partir de las 9:00 horas, de acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La declaración del Inuncyl 2 tiene en cuenta tanto las precipitaciones registradas en las últimas horas como la previsión de un incremento significativo de los caudales en varios tramos fluviales de la provincia, que podría provocar desbordamientos e inundaciones en zonas urbanas y rurales que excedan la capacidad de atención de los medios y recursos locales, según ha informado la Delegación Territorial de Junta.

Las zonas en alerta

El Cecopi mantendrá un seguimiento permanente de la evolución meteorológica e hidrológica en coordinación con las administraciones locales y los servicios de intervención. Los municipios con los que se está en contacto son, principalmente, La Adrada, El Barraco, Burgohondo, Casavieja, Casillas, Cebreros, Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, El Hoyo de Pinares, Mijares, Navahondilla, Navaluenga, Piedralaves, San Juan de la Nava, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo, Villanueva de Ávila, El Arenal, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cuevas del Valle,Gavilanes, Guisando, El Hornillo, Lanzahíta, Mombeltrán, Pedro Bernardo, Poyales del Hoyo, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle, Villarejo del Valle, Casavieja y el ayuntamiento de Ávila en su condición de titular de servicio provincial de prevención de incendios.