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Sociedad

Suspenden las clases presenciales este miércoles en La Palma, La Graciosa y Extremadura por la borrasca

La borrasca Marta, en la Península: cae una parte de la Muralla romana de Lugo debido al temporal
El temporal llega a España y pone en alerta las clases de los alumnos.. Europa Press
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La comunidad autónoma de Extremadura suspenderá este miércoles, 11 de noviembre, la actividad docente en toda la región por los avisos de lluvia y viento, que será rojo en el norte de Cáceres.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha informado de esta decisión junto con la activación del Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma en situación operativa 1.

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De igual forma, Bautista ha señalado que, a pesar de que la alerta por viento comenzará a las 15,00 horas, ésta es una previsión que podría adelantarse y, por tanto, quedarse "sin tiempo de reacción".

"Se trata de proteger a todo el alumnado y a todo el profesorado"

"Se trata de proteger a todo el alumnado y a todo el profesorado, en primer lugar, y, en segundo lugar, reducir el tránsito en las carreteras extremeñas y en el casco urbano de nuestros municipios y ciudades", ha subrayado el vicepresidente extremeño.

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Con ello, ha abundado Abel Bautista, se busca evitar daños a las personas debido a posibles caídas de árboles y ramas en las vías públicas o colapso de muros.

Así, Bautista ha detallado que el aviso rojo activo este martes en el norte de Cáceres por lluvias se mantendrá durante este miércoles, día 11, pero a ello se sumará una alerta naranja en todo el territorio de la comunidad autónoma por rachas máximas de 100 y 120 kilómetros por hora, junto a avisos por lluvia.

Canarias suspende las clases en La Palma y La Graciosa

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decidido suspender las clases presenciales este miércoles en La Palma y La Graciosa debido al riesgo que comporta la borrasca Charles, de modo que en ambas islas solo habrá actividad lectiva telemática.

Después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya activado un aviso rojo en La Palma, el Gobierno de Canarias ha puesto a esa isla en alerta máxima por fuerte viento y lluvias. En el caso de La Graciosa, la decisión se toma por la alerta de fenómenos costeros.

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