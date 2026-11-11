Llegan a El Hierro 129 senegaleses en dos cayucos: hay una mujer y nueve menores

Llevaban cinco días navegando desde la ciudad de Saint-Louis en Senegal

La crisis migratoria que sufre la isla de El Hierro tras la llegada masiva de más de 6.000 personas en los últimos días

Compartir







En total 129 personas de origen senegalés han llegado este miércoles a la isla de El Hierro. Concretamente han llegado en dos cayucos al puerto de La Restinga en el sur de la isla.

La primera de las dos embarcaciones llegó por sus propios medios al puerto de La Restinga en torno a las 09:50 horas con 68 personas a bordo tras cinco días de navegación desde Saint-Louis, ciudad del noroeste de Senegal. Entre los ocupantes viajaban 60 hombres y ocho menores.

PUEDE INTERESARTE La crisis migratoria que sufre la isla de El Hierro tras la llegada masiva de más de 6.000 personas en los últimos días

El segundo cayuco llegó a las 13:49 horas al mismo puerto. Arribó tras ser socorrido por la Salvamar Diphda, también tras cinco días de travesía desde Saint-Louis, con 61 personas a bordo de los cuales 59 son hombres, una mujer y uno menor. Todos los ocupantes de ambas embarcaciones son de nacionalidad senegalesa.

El Hierro, en situación de emergencia

En los últimos días son más de 6.000 las personas que han llegado a la isla del archipiélago canario, una cifra que representa ya la mitad de la población de El Hierro. Desde la isla han señalado que se encuentran en una situación de emergencia por la presión migratoria. Según han informado se encuentran al límite de recursos de asistencia humanitaria. Los hospitales de la isla también se encuentran desbordados.

PUEDE INTERESARTE Rescatados 578 migrantes a bordo de cinco cayucos que intentaban llegar a Canarias

Los vecinos de la isla exigen que se tomen medidas y explican que la acción debe tomarse desde el origen y no en el destino. Algunas de las medidas que ya se han tomado para aliviar la tensión en la isla es el refuerzo de los recursos sanitarios, policiales y la atención y el rescate; también el traslado a otras islas y a la península. Se trata de una serie de medidas que se han aprobado en una reunión entre el gobierno central y los representantes del archipiélago y que ha determinado la declaración de emergencia en la isla por valor de 16 millones de euros.