Canarias exige seguimiento semanal de la crisis migratoria, ayudas para El Hierro, más medios y Frontex

Aumentan a tres los cayucos rescatados este domingo en aguas próximas a El Hierro, con unos 286 migrantes

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El HierroLa isla canaria de El Hierro vive una situación extrema tras la llegada masiva de cayucos en las últimas horas. Las embarcaciones llegan unas tras otras cargadas de personas y es que en los últimos días ya han pisado tierra más de 6.000 migrantes. Representan la mitad de la población de la isla.

Al Puerto de La Restinga también llegan más migrantes y no cabe un cayuco más. El Hierro continúa en situación de emergencia, ante una enorme presión migratoria, que no da tregua. En los últimos días, han llegado cerca de 6.000 migrantes a una isla con una población de 12.000 personas. Sus recursos asistenciales están al borde del colapso, con la mitad de sus camas hospitalarias ocupadas por personas llegadas en esta crisis migratoria. En los muelles, los servicios de atención humanitaria tampoco dan a basto.

Los motivos de estas llegadas masivas

El debilitamiento de los vientos alisios y el mar en calma ha propiciado la salida de cayucos, pero se han detectado varios cambios. Las embarcaciones ya no salen de Mauritania, que sigue empleándose a fondo en el control. Ahora, los cayucos salen desde Gambia y vuelven a salir de Senegal.

El año pasado en el mismo periodo de noviembre llegaron cuatro cayucos y no llega a 500 personas. por us parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado que defenderá este martes en la comisión interministerial un documento de ocho puntos con "medidas concretas" sellado por todos los grupos parlamentarios en el 'Pacto Canario por la Migración' para dar respuesta a la crisis migratoria abierta en la isla de El Hierro.

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En una rueda de prensa a la finalización del Consejo de Gobierno ha comentado que se trata de ocho demandas entre las que se incluye la creación de un mecanismo permanente de coordinación para hacer "seguimiento semanal", iniciar una iniciativa diplomática "urgente" en los países emisores, especialmente Senegal, y la aprobación de un plan de contingencia con recursos específicos para Canarias, entre ellos el aumento de personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el refuerzo de Salvamento Marítimo y que Cruz Roja se encargue de la atención sanitaria en el puerto de La Restinga y en el CATE de San Andrés.

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Igualmente ha comentado que Canarias debe estar incluida en el mecanismo solidario del pacto migratorio europeo, que se despliegue el Frontex en aguas del archipiélago a modo de "salvavidas", que las islas sean contempladas como "frontera sur" en el marco europeo de respuesta a la emergencia y que se acometa una "modificación" de la ley orgánica del poder judicial porque hay "lagunas jurídicas" cuando se cometen delitos en alta mar, con autores de delitos que "no son encausados".

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Clavijo también ha reclamado un "paquete de medidas de emergencia" para El Hierro, especialmente en La Restinga, ya que la actividad pesquera está "casi imposibilitada" y el buceo ha pasado de once centros a cuatro, lo que "impacta" en la hostelería y la restauración, más "lo que soporta" la propia ciudadanía.

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El presidente ha dicho que la situación es de "extrema gravedad" y por ello ha valorado la "altura de miras" de todos los grupos parlamentarios --salvo Vox--, lo que demuestra que en Canarias se hacen "las cosas de otra manera".

Ha incidido en que la ciudadanía pide "repuestas y unidad" y ese es el "mandato" que lleva este martes a la interministerial, subrayando que "no va a estar sentado el presidente sino toda la sociedad canaria".

Clavijo ha comentado que se necesitan "respuestas concretas" porque "el tiempo de discursos y promesas se ha acabado", pues llevan desde mayo advirtiendo de lo que iba a ocurrir con la entrada del nuevo pacto europeo de migración y asilo y de que tras el 'asalto' de Ceuta "se iba a reabrir la ruta atlántica", extremo incluso planteado por los servicios de inteligencia y no comunicado al Ejecutivo.

En esa línea ha insistido en que hacen falta "soluciones y reacciones a cortísimo plazo" ya que empieza a haber "tensión" y se pone en peligro la "seguridad" de los efectivos de servicios y de los propios migrantes, y después trabajar en una segunda dirección con "medidas a medio plazo" porque la llegada de migrantes "va a continuar en el tiempo".

Clavijo cree que hay cuatro medidas "inmediatas" dependen de la "voluntad política" del Gobierno y que pasan por reforzar los cuerpos de seguridad, y las salvamares, contratar los servicios sanitarios a Cruz Roja y habilitar recursos económicos para "compensar" a la población de El Hierro.

"Nos tachaban de alarmistas"

"Lo levamos pidiendo meses pero al Gobierno de Canarias no se le ha escuchado, nos tachaban de alarmistas", ha comentado. El presidente ha constatado que la política de "cooperación y desarrollo" ha fracasado, tanto de España como de la UE y espera que tanto el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, refuercen sus contactos con Senegal.

"Necesitamos recursos y medios para gestionar este fracaso, no es justo que Canarias lo afronte en solitario", ha indicado, al tiempo que ha incidido en que llevan "más de tres años" con esta batalla" que obligó incluso al Tribunal Supremo a exigir al Estado que se encargara de los menores solicitantes de asilo.

El presidente ha insistido en que hay que buscar "soluciones inmediatas para aliviar la situación de El Hierro". "Esto no puede continuar así", ha agregado. Ha lamentado que el Gobierno "ha llegado tarde" pero aún está en plenas facultades y "20 días para El Hierro es mucho tiempo para hacer muchas cosas" pues en otra momentos se han visto decretos ley "en minutos".

Incluso, ha comentado que después de las Elecciones aún estará en funciones hasta el mes de enero por lo que "no hay ningún tipo de excusa" para tomar "medidas paliativas" para El Hierro.

"Estamos exigiendo que den respuestas, con ese mandato voy mañana, a que nos den respuesta, y si es necesario, tendrán que responder ante la justicia", ha señalado, remarcando que no quiere "hacer política y populismo" pero al mismo tiempo, aunque Canarias es un pueblo migrantes y "hospitalaria", no va dejar que le pongan la "pata arriba".