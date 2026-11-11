La portavoz ha señalado que no pararán hasta lograr una reforma constitucional en materia de vivienda

El Sindicato de Inquilinas de Madrid realiza un piquete en la sede central de Alquiler Seguro

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La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha reivindicado este miércoles que la huelga general es una movilización contra "todos los gobiernos, de todos los colores" y ha advertido de que no aceptarán "simples parches" ni pequeñas reformas que mantengan intacto el negocio de la vivienda.

"Hace siete semanas desahuciaron a Mari Carmen y nadie imaginó que hoy estaríamos parando el país. Y es que la huelga que hoy está ocurriendo, esta huelga histórica, justo responde al legado que ella nos dejó", ha señalado Racu al inicio de la manifestación en Madrid.

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La portavoz ha añadido que esta huelga general es "contra todos los gobiernos, de todos los colores a nivel central o autonómico y local" tras acusarles de ser culpables en haber protegido el rentismo y haber traído al país a este momento.

"La huelga es contra todos los gobiernos"

"Por fin la política ha vuelto al pueblo y ya no queramos delegar el poder en los partidos políticos, que les da miedo, la CEOE tiene miedo", ha asegurado Valeria Racu que ha señalado que existen tanto intereses en capitalizar la huelga y utilizarla para la campaña electoral como el "miedo" de quienes temen que los españoles "por fin hayan despertado".

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Por otra parte, la portavoz del sindicato ha enfatizado que "hay que bajar los alquileres, hay que conseguir contratos indefinidos, hay que expulsar a los especuladores, recuperar las casas de manos de los fondos buitres y de los bancos y tenemos que blindar nuestros derechos sindicales en vivienda".

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Hoy los trabajadores paran, pero el sindicato ha asegurado que mañana seguirá con ese proceso de lucha para alcanzar una reforma constitucional que recoja que no se puede hacer negocio con la vivienda y que las casas son para vivir y no para especular.

"Nosotras no vamos a esperar a su ritmo electoralista. Aquí hemos demostrado que tenemos la capacidad de tener una agenda propia y que lo vamos a lograr", ha subrayado.