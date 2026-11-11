Una primera inspección apunta a que la maleta se encuentra vacía, sin embargo, siguiendo el protocolo de seguridad, se ha cortado la calle Reyes Católicos

Parones y piquetes en el sector de la industria, uno de los más afectados de la huelga general: "Hoy no hay concentración de trabajadores"

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Agentes de la Policía Nacional han acordonado la Plaza del Carmen de Granada por la presencia de una maleta abandonada junto a una marquesina de publicidad. Es el motivo por el que se ha detenido la manifestación sindical por la vivienda en la Gran Vía granadina.

Tal y como informa 'Granada Hoy', los agentes han establecido un perímetro preventivo impidiendo el paso hacia la plaza hasta comprobar el contenido del bulto. Es por ello que se mantiene bloqueado el avance de la manifestación en el tramo final de la Gran Vía a la espera de que se despeje la vía.

Según el citado medio, una primera inspección apunta a que la maleta se encuentra vacía. No obstante y siguiendo el protocolo habitual de seguridad, la Policía Nacional y la Policía Local mantienen bloqueada la calle Reyes Católicos a la espera de que lleguen los agentes Tedax y unidades especializadas para revisar el bulto.

Una jornada de protestas y marchas por todo el país

España afronta este miércoles 11 de noviembre su octava huelga general, la primera en 14 años, y en plena precampaña electoral antes de las elecciones generales del próximo 29N. La huelga general de 24 horas por el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios convocada por CCOO, UGT, CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical, Solidaridad Obrera, la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha arrancado a las 0.00 horas de hoy y se prolongará hasta las 24.00 horas.

Este paro general estatal que convocan CCOO y UGT es el primero desde 2012 y, por tanto, la primera de la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. A la huelga, convocada bajo el lema 'Salarios. Vivienda. Precios', no se han sumado sindicatos como CSIF, USO o Fetico, y su convocatoria ha sido criticada duramente por la CEOE, que ven en esta protesta un claro trasfondo político y electoral.