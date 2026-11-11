Todos los presidentes han tenido huelgas generales en contra salvo Pedro Sánchez

Felipe González sufrió cuatro huelgas generales, Aznar y Zapatero tuvieron una bajo su mandato, y Rajoy, dos

Última hora de la huelga general: reabre la Gran Vía de Madrid tras el corte de los manifestantes y las cargas policiales

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La huelga del 11N ya tuvo un inicio ajeno a los sindicatos oficiales. Nació por iniciativa del Sindicato de Inquilinas tras el caso MariCarmen, que evidenció el deterioro al acceso de vivienda y su carestía respecto a unos sueldos que tampoco suben. . Pero el Sindicato de Inquilinas, no hay que olvidarlo, no tiene capacidad legal para convocar una huelga.

Los grandes sindicatos, que sí la tienen, se sumaron con una justificación laboral: los salarios actuales no permiten ejercer el derecho a la vivienda. Unos sindicatos que no han salido a la calle en ocho años de Gobierno. De hecho, Pedro Sánchez es el único presidente al que no se le ha hecho una huelga general en contra.

González sufrió cuatro huelgas generales

La primera huelga general de la democracia sucedió el 20 de junio de 1985, siete años después de que el derecho se consagrara en la Constitución. La convocó CCCO contra la reforma de la Seguridad Social que, entre otras cuestiones, aumentaba los años cotizados para poder cobrar una pensión. UGT no apoyó la movilización contra el Gobierno de Felipe González, pero sí otros sindicatos como USO, CNT o el vasco ELA y la Intersindical gallega. El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, dimitió dos semanas después de este paro.

La gran movilización contra el Gobierno de Felipe González llegó tres años más tarde, el 14 de diciembre de 1988, en la que se ha considerado una de las huelgas generales más secundadas en la historia reciente. En esta ocasión, además de CCOO, la UGT impulsó el paro contra las políticas económicas del PSOE y evidenció su fractura con el partido afín.

El secretario general del sindicato UGT de entonces, Nicolás Redondo, que fue en su día el favorito para liderar el PSOE y que dejó esa carga en manos de Felipe, al que veía el candidato ideal. No se equivocó dados los éxitos posteriores. Redondo había sido diputado socialista hasta solo dos años antes, pero dejó el ecaño. La huelga provocó una gran tensión entre Redondo y González, y entre el sindicato UGT y el PSOE.

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El Gobierno sufrió otra huelga general el 28 de mayo de 1992 de media jornada, en lugar de las 24 horas habituales. Se protestó contra el denominado "Decretazo" de reforma del desempleo, que recortaba la cuantía de la prestación y ampliaba el mínimo exigido para tener derecho a ella.

El 27 de enero de 1994, CCOO y UGT convocaron la última huelga general contra Felipe González su política económica y social.

El 20 de junio de 2002 se produjo una huelga general contra la reforma laboral del Gobierno de José María Aznar. Un mes después, el presidente cesó al ministro de Trabajo de entonces, Juan Carlos Aparicio.

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El 29 de septiembre de 2010 se celebró la huelga general contra la reforma laboral de Zapatero que abarataba el despido y aumentaba las exigencias para percibir la prestación por desempleo.

La reforma laboral de Mariano Rajoy le valió una nueva huelga general el 29 de marzo de 2012, solo tres meses después de la investidura.

El 14 de noviembre de 2012, España se sumó a una nueva huelga general contra los recortes de gasto público del Gobierno de Rajoy.

Pedro Sánchez vive este 11N una huelga general pero los sindicatos han dejado claro que no es contra el Gobierno.