Asun Chamoso 10 NOV 2026 - 06:30h.

Marc Arumí ha pasado de ser transportista a gestionar 550 colmenas en el Alt Empordà

El apicultor profesional ha apostado por la producción de miel ecológica certificada

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GironaA los 21 años, Marc se puso al volante de un camión que transportaba materiales de construcción, de una grúa articulada y también de un tráiler. "Eran muchas horas", comenta. La crisis económica le hizo replantearse su camino, que siguió junto a su mujer Maria en la empresa familiar dedicada a la viña y a la miel en Garriguella (Girona). "Las abejas me engancharon. Rompí con el camión y apostamos por la inmersión en la apicultura para crecer. Me ha aportado contacto con la naturaleza que, hasta entonces, no tenía", explica Marc Arumí, apicultor profesional y responsable de producción de Abellaires Empordanesos.

Aún recuerda su primer contacto con ellas de la mano de su suegro. "Tenía miedo. Luego, he aprendido que se ha de tener respeto. La primera vez que me puse el traje miré bien que no tuviera ningún agujero", cuenta con una sonrisa. Y así Marc, tras formarse, se sumergió en el organizado mundo de las abejas, por el que se siente fascinado: "La colmena es como una sociedad. Trabajan todas a una y funciona en armonía. Cuando una se siente amenazada, pica sabiendo que morirá. Se sacrifica por el bien de la colonia. Es la mentalidad de la colmena. Su comunicación es muy activa. Van todas a una. Te das cuenta del secreto del porqué llevan tantos años en el planeta. Son indicadores del ecosistema. Cada año perdemos entre el 20 y el 40 por ciento de la población anual, nos están diciendo cómo está. Y no vamos bien. Y también por el milagro de la miel. Es apasionante". Y lo es tanto porque hay un retorno. Es más que un negocio. Es una pasión. Me llena como persona y las abejas te regalan un producto brutal".

Una miel que han apostado que sea de producción ecológica, consiguiendo la certificación: "La miel es la misma. Es un mayor respeto por las abejas y un control de la trazabilidad del producto. Se garantiza que es de aquí, se ha tratado bien a los animales y es de calidad".

Día a día

Las abejas forman parte del día a día de Marc desde hace casi quince años. "En vez de individuos, hablamos de colmenas. En invierno, una puede tener 5.000 abejas. En verano, una colmena puede llegar a las 50.000 o más. Hemos pasado años muy duros con la sequía en los que la producción fue casi cero. Ahora tenemos 350 colmenas, pero gestionamos unas 550. Es un no parar", aclara.

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Y es un ir y venir, sobre todo, en primavera porque "la reina empieza a poner huevos, que puede llegar a los 1.000 al día. Nosotros nos adaptamos y vamos poniendo pisos en las colmenas. A mediados de abril, se hace la primera recogida de miel y en verano, hacemos trashumancia y las llevamos a unos apiarios a mil metros de altura".

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La previsión meteorológica es tan importante que Marc tiene "cuatro aplicaciones diferentes" con información detallada del viento o de la lluvia para planificar la gestión. Tan importante como mirar el cielo es la posición de las colmenas: "Se orientan hacia la salida del sol. Si hace falta, cuando estén todas dentro, se mueven a más de tres kilómetros porque no pierden el sentido de la orientación y volverían al punto original".

Apicultor por un día

Las abejas también despertaron la curiosidad de sus clientes, que "nos preguntaban: ¿cómo se saca la miel? ¿Y qué hacen las abejas?". Y así surgió la experiencia para descubrir por unas horas su mundo. Se llama 'Apicultores por un día': "Se equipan con un traje de apicultor. Se les enseña cómo es la vida en la colmena o qué papel tienen las obreras, la reina o el zángano. Y curiosidades como que las abejas no son amarillas y negras. Son casi negras, una particularidad de nuestra raza: la ibérica".

La visita a los colmenares acaba con el buen sabor de boca de una cata de mieles, entre las que destacan especialidades como las de "tomillo, romero, cantueso o castaño". Una experiencia para que "sepan la importancia que tienen las abejas en nuestro día a día y en el ecosistema. Es acercar la apicultura y la miel. No hay una sola miel como no hay un solo vino. Queremos dar importancia a comprar miel local. En España se hace una de las mejores mieles del mundo".