En un vídeo ha anunciado que estaba "nerviosa y ansiosa", pero "emocionada por, con suerte, poder dejarlo atrás"

La estadounidense Lindsey Vonn sigue en el hospital y se somete a otra operación con "muchas placas y tornillos"

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La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ha anunciado que ha sido sometida a su novena operación tras la fractura en una pierna y un tobillo en un accidente que sufrió en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Vonn, de 42 años, subió un video a las redes sociales antes del procedimiento, diciendo que estaba "rezando" para que fuera su última operación y que estaba "nerviosa y ansiosa", pero "emocionada por, con suerte, poder dejarlo atrás". Además, explicó que en la operación los cirujanos retirarían todo el material de osteosíntesis que se había instalado durante las ocho intervenciones quirúrgicas previas para reparar su ligamento cruzado anterior.

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"He estado esperando estos nueve meses para que mis huesos sanaran y pudiéramos reparar el ligamento cruzado anterior... mis huesos sanaron, lo cual es una gran noticia. Pero obviamente ahora tengo el ligamento cruzado anterior y eso significa de otros seis a nueve meses", afirmó.

Una operación le evitó la amputación de la pierna

Considerada una de las mejores esquiadoras de todos los tiempos, Vonn se retiró en 2019 tras sufrir numerosas lesiones en las piernas. No obstante, la americana regresó de forma sorpresiva en 2024 tras someterse a una artroplastia parcial de rodilla derecha, pero a nueve días de su debut en los Juegos se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, pese a lo cual compitió en Milán-Cortina d'Ampezzo.

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El accidente por el que se ha sometido a la última operación la esquiadora tuvo lugar a los 13 segundos de iniciar su carrera olímpica tras chocar contra una puerta. Tras la caída, Lindsey se agarró la rodilla y gritó de dolor por la fractura. A pesar del tratamiento 'in situ' que se practicó, tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital.

Tras la primera operación a la que tuvo que someterse la campeona olímpica de descenso de 2010, ganadora de 84 pruebas de la Copa del Mundo, había revelado que las operaciones le habían evitado la amputación de la pierna. Casi un año después del accidente, la esquiadora estadounidense continúa en un largo proceso de recuperación.