La Guardia Civil cierra un canal de TikTok que captaba cuentas bancarias para cometer ciberdelitos

La investigación ha permitido identificar al menos 162 víctimas y recuperar 38.000 euros

La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones

Compartir







La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok utilizado para captar personas dispuestas a abrir cuentas bancarias a cambio de hasta 100 euros, que posteriormente eran utilizadas para recibir y transferir dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos.

La operación, denominada 'Black-Account', se ha saldado con dos personas detenidas, entre ellas el administrador del perfil, y otra investigada en las provincias de Granada y Almería.

La investigación ha permitido identificar al menos 162 víctimas y recuperar 38.000 euros. Las pesquisas comenzaron hace un año, tras la denuncia presentada en Granada por uno de los afectados, y han sido desarrolladas por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil mediante el análisis de información financiera y tecnológica para rastrear el recorrido de los fondos.

100 euros a cambio de abrir cuentas bancarias

El método consistía en publicar vídeos en TikTok ofreciendo hasta 100 euros a cambio de abrir cuentas bancarias. Los interesados contactaban a través de un número de teléfono facilitado en los comentarios de las publicaciones y, una vez creada la cuenta a su nombre y superada la verificación de identidad, entregaban las claves y los códigos de seguridad recibidos por SMS a los responsables de la trama.

PUEDE INTERESARTE Expulsan a Marruecos a un imán radical investigado por la Guardia Civil en Huelva

De esta forma, los titulares figuraban formalmente como propietarios de las cuentas, aunque el control efectivo pasaba a manos de terceros, que las utilizaban para recibir, transferir y ocultar fondos ilícitos, dificultando así la identificación de los verdaderos responsables de los delitos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante la investigación, los agentes comprobaron que uno de los titulares investigados llegó a acumular 26 cuentas bancarias en ocho entidades diferentes. Además, por una sola cuenta de una entidad financiera digital llegaron a circular cerca de 80.000 euros.

El dinero obtenido a través de estas cuentas era posteriormente transferido entre distintas entidades financieras, plataformas de pago e incluso servicios de criptomonedas para dificultar su rastreo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones.

Recomendaciones

La Guardia Civil advierte de que ceder cuentas bancarias a terceros para recibir o transferir dinero puede acarrear responsabilidades penales. Por ello, recomienda no abrir cuentas para otras personas ni facilitar claves de acceso o códigos de verificación, así como desconfiar de las ofertas de dinero fácil difundidas a través de redes sociales.

Asimismo, aconseja a quienes hayan compartido sus datos bancarios que contacten inmediatamente con su entidad financiera y presenten denuncia ante la Guardia Civil o llamen al teléfono 062.