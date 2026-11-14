Marta Egea 14 NOV 2026 - 11:00h.

Mercurio, Venus, Marte y Júpiter protagonizarán una alineación planetaria este noviembre: un fenómeno que se podrá ver desde España antes del amanecer

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MadridDurante varios días, cuatro planetas del sistema solar podrán contemplarse en una misma franja del firmamento, creando una agrupación que será visible desde España sin necesidad de utilizar telescopios. Júpiter, Marte, Venus y Mercurio serán los protagonistas de este fenómeno, aunque no todos van a resultar igual de fáciles de localizar.

Lo más llamativo es que esta alineación podrá ser observada durante varias madrugadas, por lo que habrá diferentes oportunidades para disfrutarla. Además, las condiciones serán especialmente favorables para el hemisferio norte, donde los planetas alcanzarán posiciones que facilitarán su identificación antes del amanecer.

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Esta alineación planetaria podrá observarse entre el 13 y el 22 de noviembre de 2026, aunque algunas jornadas ofrecerán mejores condiciones que otras. La fecha más destacada será el 14 de noviembre, cuando los cuatro planetas aparecerán relativamente más agrupados desde nuestra perspectiva.

¿Por qué cuatro planetas parecerán alineados en el cielo?

Aunque popularmente se conoce como alineación planetaria, este fenómeno no significa que los cuerpos celestes formen una línea recta en el espacio. En realidad, cada planeta continúa recorriendo su propia órbita alrededor del Sol y se encuentra a una distancia distinta de la Tierra.

La explicación está relacionada con la perspectiva desde la que observamos el sistema solar. Los planetas orbitan aproximadamente sobre un mismo plano y, por ese motivo, desde la Tierra parecen desplazarse a lo largo de una franja del cielo cercana a la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol.

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Cuando varios coinciden en la parte del firmamento visible durante una misma franja horaria, podemos contemplarlos en una disposición que recuerda a una línea imaginaria. Estos movimientos también permiten que los planetas se acerquen aparentemente unos a otros, aunque continúen separados por enormes distancias.

¿Cuándo será la alineación planetaria?

La agrupación comenzará a formarse durante los primeros días de noviembre, aunque Mercurio permanecerá demasiado bajo sobre el horizonte para observarlo fácilmente. Las mejores oportunidades llegarán a partir del día 13, cuando los cuatro planetas podrán localizarse durante las horas anteriores al amanecer.

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El 14 de noviembre será una de las fechas recomendadas, ya que los planetas presentarán una distribución horizontal más compacta que durante las jornadas posteriores. Pero eso no significa necesariamente que sea el mejor momento para identificar a Mercurio.

Este pequeño planeta ganará altura progresivamente y alcanzará su máxima elongación occidental el 20 de noviembre a las 23:39 UTC, es decir, durante la madrugada del 21 en la España peninsular. Esto favorecerá su observación durante las mañanas del 20 al 22 de noviembre, cuando aparecerá más alto sobre el horizonte oriental.

¿A qué hora se podrá ver en España?

La alineación será visible antes de la salida del Sol, aunque la hora más adecuada dependerá de la localidad. Como Mercurio aparecerá bastante cerca del horizonte, el margen disponible para diferenciar los cuatro planetas será relativamente reducido. El 14 de noviembre, el mejor momento se situará alrededor de las 7:20 horas en Madrid, las 7:00h en Barcelona y las 7:25h en Sevilla. Para el 20 de noviembre, los horarios recomendados serán aproximadamente las 7:25h en Madrid, las 7:05h en Barcelona y las 7:30h en Sevilla.

Cómo diferenciar Mercurio, Venus, Marte y Júpiter

Uno de los aspectos más interesantes de esta alineación es que cada planeta tiene unas características diferentes que pueden hacer más fácil su identificación. Júpiter será uno de los objetos más fáciles de reconocer gracias a su intenso brillo. Durante estas fechas, se encontrará en la constelación de Leo y aparecerá relativamente próximo a Marte, el cual destacará por su tonalidad rojiza, aunque será considerablemente menos luminoso.

Venus será el planeta más brillante de los cuatro. Situado en la constelación de Virgo, podrá reconocerse como un punto luminoso muy intenso antes del amanecer. Su magnitud aparente rondará los -4,9, lo que permitirá diferenciarlo incluso cuando el cielo comience a aclararse.

Mercurio será el principal desafío. Aunque también se podrá contemplar a simple vista en condiciones favorables, estará situado cerca del horizonte, en la constelación de Libra, y su visibilidad dependerá especialmente de la transparencia atmosférica.

Marte y Júpiter protagonizarán una conjunción durante la alineación

La agrupación de cuatro palabras coincidirá con otro fenómeno astronómico especialmente interesante: una conjunción entre Marte y Júpiter. Durante las madrugadas del 15 al 16 de noviembre ambos planetas aparecerán separados por aproximadamente 1,2 grados, una distancia equivalente a poco más de dos diámetros aparentes de la Luna llena.

El máximo acercamiento aparente será durante la madrugada del 16 de noviembre, alrededor de las 3:04 horas en la España peninsular. Será una oportunidad para observarlos sin instrumentos, ya que Júpiter destacará como el punto más brillante y Marte aparecerá muy cerca, con su característico color anaranjado.