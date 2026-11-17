Este estudio explora por primera vez el potencial de esta tecnología en las fases iniciales de la lesión

Es un aparato más ligero que los habituales y combina un programa con inteligencia artificial con controles adaptativos

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El Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona y la Universidad de Lleida participan en un ensayo clínico multicéntrico para evaluar el uso de un nuevo exoesqueleto más ligero y adaptable que otros modelos, en el proceso de rehabilitación de pacientes con una lesión medular traumática en fase aguda y subaguda.

A diferencia de otras investigaciones sobre exoesqueletos, centradas principalmente en personas con lesiones medulares crónicas, este estudio explora por primera vez el potencial de esta tecnología en las fases iniciales de la lesión, hasta seis meses después del accidente, cuando los pacientes todavía se encuentran en proceso de recuperación, ha explicado el Hospital Nacional de Parapléjicos en una nota de prensa.

Se basa en el uso de dispositivos como barras paralelas

El centro ha indicado que la pérdida de movilidad tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes neurológicos, especialmente en aquellos que han sufrido una lesión medular traumática aguda y, para ellos, la rehabilitación es una necesidad y un puente hacia una mayor independencia y la reintegración en la comunidad.

El tratamiento estándar se basa en el uso de dispositivos como barras paralelas, grúa de suspensión para la marcha, bipedestadores y férulas, y en los últimos años se ha intentado introducir el uso de los aparatos de Marcha Asistida por Robot, ya que diversos estudios han demostrado que pueden mejorar la efectividad del tratamiento.

Sin embargo, el Hospital de Parapléjicos ha señalado que los dispositivos actuales presentan varios factores que dificultan su implementación, cmo un precio superior a los 150.000 euros, que pesan más de 30 kilos y que tardan más de 20 minutos en ajustarse de un paciente a otro.

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Un exoesqueleto bioinspirado más ligero

El dispositivo elegido para el estudio de este ensayo clínico es el Exoesqueleto ABLE, diseñado por Able Human Motion, que intenta superar estas limitaciones, pues se trata de un aparato más ligero que los habituales y combina un programa con inteligencia artificial con controles adaptativos bioinspirados para ajustar el nivel de asistencia a las necesidades de cada paciente y personalizar la terapia.

"El objetivo es reducir el tiempo y el coste del proceso de rehabilitación, mejorando los resultados finales de cara al paciente", ha destacado la jefa de la Unidad de Lesionados Medulares del Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Vall d’Hebron y jefa del grupo de Medicina Física y Rehabilitación del VHIR, la doctora Lluïsa Montesinos.

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El estudio se encuentra en curso actualmente y en él participan el Hospital Universitario Vall d’Hebron, con cinco pacientes, y el Hospital Nacional de Parapléjicos con 10 pacientes, y evaluarán los resultados clínicos.

La Universidad de Lleida será la encargada de evaluar la eficiencia de la terapia robótica de la marcha en esta fase aguda de la lesión medular traumática.

El estudio analizará los parámetros biomecánicos de la marcha y la eficiencia económica de la rehabilitación, tanto para los pacientes y sus familias como para el conjunto del sistema sanitario.

La responsable de la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas del Hospital Nacional de Parapléjicos, Ana De los Reyes, ha explicado que en el estudio también han participado pacientes en fase de rehabilitación con lesiones medulares completas localizadas entre los niveles C7 y L5, desde la región cervical hasta la lumbar.

"El objetivo es ofrecer a las personas con lesión medular traumática aguda una rehabilitación que contribuya a mejorar su calidad de vida a medio y largo plazo", ha explicado De los Reyes, que ha apuntado que el estudio parte de la hipótesis de que el uso del exoesqueleto podría reducir la gravedad de otras complicaciones secundarias asociadas a la lesión medular, al favorecer la oxigenación de los tejidos, disminuir el riesgo cardiovascular y ayudar a prevenir las úlceras por presión.