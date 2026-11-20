David Soriano 20 NOV 2026 - 13:30h.

El Código Penal castiga en su artículo 255 a quienes defrauden suministros mediante la alteración maliciosa de los aparatos contadores con multas económicas que pueden llegar a superar los 4.000 euros, a los que habría que sumar la cantidad no pagada a la compañía del agua.

¿Me pueden penalizar por hacer un consumo excesivo de agua?

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Las empresas de suministro de agua llevan muchos años alertando del incremento de todo tipo de fraudes relacionados con la manipulación de los contadores de agua mediante técnicas que emplean imanes, alfileres y otros utensilios. Al ser esta herramienta la que traduce nuestro consumo y establece qué cantidad tenemos que pagar en la factura, algunos usuarios deciden tomarse la justicia por su mano y trucar estos aparatos para pagar menos agua del que deben. Sin embargo, esta triquiñuela puede acabar saliendo muy cara, pues con la ley en la mano, si nos pillan con las manos en la masa la multa económica puede ser mucho más elevada que el dinero que te hayas ahorrado en la factura del suministro.

El Código Penal castiga la manipulación de contadores

El Código Penal (según la redacción de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre) refleja en su artículo 255 que “será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes: valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación, alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores o empleando cualesquiera otros medios clandestinos”. Para estas sanciones, la cantidad defraudada debe ser superior a 400 euros. De lo contrario, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

La cuantía final de la sanción económica para estos casos no es fija, ya que la cantidad de los días de multa se calcula atendiendo a las circunstancias personales de cada infractor y los ingresos que tiene, aunque sí hay unos mínimos, que se establecen en 6 euros diarios cuando no tiene empleo y en 12 euros diarios para los delincuentes (porque superar los 400 euros defraudados ya no es falta, sino delito) en situación laboral activa. Por tanto, las sanciones para personas con trabajo oscilarán entre los 540 y los 4.380 euros si se aplicara la cuantía diaria mínima de multa y en el abanico de meses de sanción que contempla el artículo 255.

A estas cantidades habrá que sumar la cuantía del suministro impagado. Una vez que la compañía del agua descubra la manipulación del contador, cuando lo ponga al día y vea cuál ha sido el consumo real, nos hará pagar las cantidades debidas y adecuadas, por lo que el truco solamente habría sido un éxito si no nos pillan. En caso contrario, va a salir más caro que lo que hubiéramos evitado pagar. Por tanto, nos podemos enfrentar entre unas cosas y otras a más de 5.000 euros de penalización económica.

Cómo actuar si te acusan de manipular el contador y no has sido

El contador de suministros es la prueba del supuesto delito o falta que implica haber vulnerado el artículo 255 del Código Penal y si la compañía del agua detecta una manipulación, no va a aplicar la presunción de inocencia, pasando a registrar un expediente sancionador contra el titular del contrato (no contra quien disfrute del suministro). La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), publicó una guía sobre cómo actuar cuando nos acusan de manipular el contador y somos inocentes.

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A grandes rasgos, la OCU insta a los afectados de estas falsas acusaciones de manipular el contador para pagar menos a que “lo primero que tienes que hacer si te encuentras en este problema es reclamar a la empresa distribuidora para conseguir el informe de inspección junto con las fotografías. Se trata de tener las pruebas en las que se ha basado la compañía para acusarte y así posteriormente reclamar”.

Eso sí, mientras sucede el proceso de reclamación, el organismo de defensa de los consumidores recomienda pagar primero la cuantía debida, para no agravar la situación entrando en una lista de morosos y porque de no hacerlo, probablemente puedan cortarnos el suministro de agua. Posteriormente, tocará reclamar la devolución de dichas cantidades de dinero y de la posible multa económica que nos hayan puesto, por lo que habrá que presentar una demanda en un Juzgado de Primera Instancia que nos corresponda por código postal y presentar dos copias y quedarnos una tercera. Si la cantidad que nos reclame la compañía del agua es inferior a los 2.000 euros, podríamos acudir por nosotros mismos. Si la cantidad es mayor, necesitaríamos de abogado y procurador.

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La Justicia se ha posicionado del lado de los consumidores en muchas ocasiones, así como el Defensor del Pueblo. “En el caso de detectarse alguna anomalía en el contador el inspector debería avisar a la Dirección General de industria de la Comunidad Autónoma correspondiente para que fueran ellos a través de la presencia de un funcionario quien verificara de manera imparcial la manipulación. Así lo entiende también el Defensor del Pueblo, en diferentes actuaciones que ha llevado a cabo”, recuerdan desde OCU.