Cabe recordar que se trata del segundo matrimonio de la cantante, que ya estuvo casada con el actor Liam Hemsworth

Miley Cyrus se compromete con Maxx Morando tras cuatro años de relación: quién es el futuro marido de la cantante

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Miley Cyrus está a punto de dar un nuevo paso sentimental. La cantante se prepara para dar el 'sí, quiero' a su pareja, el músico Maxx Morando, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente cinco años.

Según ha adelantado el portal estadounidense 'TMZ', la pareja tiene previsto celebrar su boda este mismo fin de semana en el sur de California, en un enlace cuyos detalles se mantienen, por ahora, bajo una estricta discreción.

La noticia llega después de meses de rumores sobre los planes de futuro de la intérprete de 'Flowers', que confirmó su compromiso matrimonial a finales de 2025.

Lo que se sabe de la boda

De acuerdo con las fuentes conocidas por el citado medio, los novios intercambiarán sus votos en una ceremonia que tendrá lugar entre el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre.

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No han trascendido, sin embargo, el lugar de la celebración, el número de invitados ni quiénes acompañarán a la pareja en uno de los días más especiales de su relación.

La discreción parece ser una de las señas de identidad de esta historia de amor. Miley y Maxx han conseguido mantener gran parte de su vida sentimental alejada de la exposición mediática, una decisión que la propia artista ha defendido.

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Tampoco parece que esta boda vaya a producirse al estilo de Hollywood. De hecho, meses atrás, una fuente cercana a la pareja aseguraba a la revista 'People' que ambos imaginaban una celebración pequeña y especial.

El enlace, marcado por una ausencia

Sin embargo, el enlace nupcial no será tal y como esperaban. Y es que tendrán que hacer frente a una triste ausencia, ya que el pasado mes de agosto Dolly Parton perdió la vida a causa de un cáncer.

La intérprete de 'Jolene' fue su madrina y mentora por su amistad con Billy Ray Cyrus, progenitor de Miley, y se convirtió en una figura clave en su vida personal y artística.

De hecho, Dolly apareció como invitada en 'Hannah Montana' y ambas colaboraron en canciones como 'Rainbowland' y 'Old Flames'.

"Siempre la amaré y quiero que esté orgullosa. Mi corazón se rompe por su familia y amigos que la extrañarán profundamente. Estamos juntos en esta pérdida", escribió Cyrus en su Instagram.

Maxx Morando, el músico que ha conquistado a Miley Cyrus

Detrás de esta nueva etapa sentimental de la cantante se encuentra Maxx Morando, un músico estadounidense que ha centrado su carrera principalmente en el mundo del rock alternativo.

Aunque su nombre no tiene la popularidad de su futura esposa, cuenta con una trayectoria propia dentro de la industria musical y también ha trabajado junto a ella en diferentes proyectos.

Morando ha formado parte de The Regrettes, grupo de punk rock de Los Ángeles en el que tocó la batería entre 2015 y 2018. Después se incorporó a Liily, una banda de rock alternativo que cofundó en 2016 y en la que continúa trabajando como batería.

Su relación con Miley también ha traspasado el terreno personal para llegar al profesional. Maxx ha participado en la creación musical de algunos de los trabajos de la artista y ha colaborado en la producción de canciones de discos como 'Endless Summer Vacation' y 'Something Beautiful'. Entre las composiciones que han compartido destaca 'Handstand', uno de los primeros temas en los que trabajaron juntos.

Su historia de amor

La historia de Cyrus y Morando comenzó en 2021, cuando ambos fueron relacionados sentimentalmente por primera vez. La pareja fue vista tras las cámaras del programa especial de Nochevieja de la 'NBC' que protagonizó la cantante y, después, hizo una de sus primeras apariciones públicas en noviembre de aquel año, durante el desfile Gucci Love Parade celebrado en Los Ángeles.

En una entrevista concedida a 'British Vogue' en junio de 2023, la compositora explicó que ambos se habían conocido a través de una cita a ciegas. Eso sí, puntualizó que Maxx sí sabía quién era la persona con la que iba a encontrarse.

El compromiso matrimonial se hizo público a finales de 2025, después de que Miley apareciese luciendo un llamativo anillo de diamantes en el estreno mundial de 'Avatar: Fire and Ash', celebrado en Los Ángeles el 1 de diciembre.

La noticia fue confirmada después y la propia artista habló de la pedida de mano durante una intervención en el programa 'Good Morning America'.

Tal y como contó, la propuesta tuvo lugar durante un viaje a Japón, sin que ella sospechase nada. La cantante también se mostró encantada con el anillo elegido. Se trata de una pieza diseñada a medida por Jacquie Aiche, con un diamante de talla cojín engastado sobre una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.

Cabe recordar que se trata del segundo matrimonio de Cyrus. La artista ya estuvo casada con el actor Liam Hemsworth. Se conocieron durante el rodaje de 'The Last Song' en 2009 y, después de varios altibajos, ambos se casaron en 2018. Sin embargo, el matrimonio duró poco. En agosto de 2019 anunciaron su separación y después iniciaron los trámites de divorcio, que quedaron formalizados a comienzos de 2020.