Manuel Pimentel Sevilla, 20 NOV 2026 - 12:40h.

La Junta habilita 42 puntos sin cita en centros comerciales y zonas concurridas para el primer 'supersábado' de vacunación, que se celebra el 21 de noviembre

El segundo 'supersábado' será el 12 de diciembre y los miércoles sin cita previa ya funcionan en 541 puntos de salud, 304 de ellos también por la tarde

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Un mes y medio después de iniciar la campaña de vacunación contra la gripe y la covid, la Junta de Andalucía ya ha puesto fecha a sus dos jornadas en las que se vacunará frente a la gripe en centros comerciales y otros puntos de gran afluencia de público, para todo el que desee vacunarse sin cita previa.

Esta medida, que ya se puso en marcha el año pasado y fue recibida con gran acogida, se suma ahora al arranque de los miércoles sin cita previa para vacunarse en los centros de salud andaluces.

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Las dos fechas de los 'supersábados'

El primero de los dos 'supersábados' de vacunación previstos para esta campaña de otoño será este 21 de noviembre de y la segunda jornada extraordinaria de vacunación masiva tendrá lugar el próximo 12 de diciembre de 2026. ASí, la Junta instalará 42 puntos sin cita previa en centros comerciales y otros lugares con gran afluencia de público para acercar a la población la inmunización frente a la gripe y la covid-19.

El anuncio lo ha realizado este miércoles el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, desde el centro de salud Virgen de África, en Sevilla, donde ha recibido la vacuna contra la gripe. Coincidiendo con su visita, Andalucía ha puesto en marcha la primera jornada de vacunación sin cita previa en los centros de salud, con 541 puntos repartidos por toda la comunidad. De ellos, 304 también atienden por la tarde.

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Una de las novedades de este año será la presencia de dos unidades móviles identificadas con la campaña 'preVENCER Andalucía'. Durante el primer 'supersábado' estarán en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Marbella (Málaga), donde reforzarán el dispositivo de vacunación.

Quién puede vacunarse sin cita previa

La campaña está dirigida principalmente a los colectivos con mayor riesgo de sufrir complicaciones por los virus respiratorios. En concreto, a las personas de 60 años o más, menores de esta edad con enfermedades crónicas o factores de riesgo, niños de 6 a 59 meses y las mujeres embarazadas o que hayan dado a luz en los últimos seis meses.

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También están convocados en esta campaña los convivientes de personas de estos grupos diana y a los profesionales sanitarios y sociosanitarios, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado asñi como personas que trabajan con animales.

“Animo a todas las personas que están en los grupos para los que está recomendada la vacunación a que hagan como yo hoy y se protejan en su centro de salud, en los miércoles sin cita o en los dos supersábados”, ha indicado Sanz.

El vicepresidente primero ha recordado además que la incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) están aumentando como es habitual en esta época del año y ha añadido que "lo mejor para evitar que cursen grave es protegerse con la vacuna”.

En los puntos habilitados se administran dosis contra la gripe y la covid-19. Además, algunos centros también ofrecen protección frente al neumococo, el herpes zóster y el virus respiratorio sincitial (VRS) en adultos, siempre que esté indicado.

Más de 1,3 millones de vacunados contra la gripe

Según indica la Consjería de Salud, un total de 1.367.771 andaluces han recibido la vacuna contra la gripe desde el inicio de la campaña el pasado 1 de octubre hasta este lunes. En el caso de la covid-19, la cifra se sitúa en 580.191 personas.

La campaña incluye también la inmunización frente al virus respiratorio sincitial, responsable de la bronquiolitis. La vacunación a los bebés de hasta seis meses comenzó el 21 de septiembre y, desde entonces, se han administrado 34.826 dosis de nirsevimab alcanzando ya una cobertura del 93%.

Además, por primera vez la Junta ofrece esta protección a los mayores de 60 años o más que viven en residencias y personas con más de 18 años de muy alto riesgo y personas de 60 años o más en tratamiento con fármacos inmunodepresores. Hasta el lunes, se han administrado 41.319 dosis a este grupo.