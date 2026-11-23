El joven se encuentra estable y por el momento mantiene la extremidad, tras ser arrollado este domingo por un tren en un paso a nivel

Muere un joven de 22 años atropellado por un coche que se dio a la fuga en Sevilla: siguen buscando al conductor

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El menor que este domingo fue arrollado por un tren en un paso a nivel con barreras en Langreo, Asturias, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y los médicos han logrado salvar el brazo en el que el joven de 16 años sufrió heridas graves.

Ta y como informa ‘La Nueva España’, el joven de 16 años se encuentra estable y por el momento mantiene la extremidad, aunque como siempre señalan los facultativos, las primeras horas después de la operación son claves para conocer la evolución del paciente.

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Fuentes sanitarias destacaron que el suceso se produjo poco antes de las 10 horas en un punto de la red ferroviaria entre El Entrego y Sama. Allí se tuvo que interrumpir la circulación de la línea C2 del Cercanías entre ambas estaciones.

Al lugar se movilizó una ambulancia UVI móvil, que evacuó al afectado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con lesiones en un hombro sufridas a consecuencia del golpe del convoy.

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Después de habilitar un plan de transportes alternativo por carretera, cerca de las 12:00 horas de este domingo se restableció el servicio ferroviario con normalidad en la zona. Recuperándose "gradualmente" la frecuencia de paso habitual.