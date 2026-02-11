Detenido un hombre en EEUU sospechoso del secuestro de la madre de la presentadora Savannah Guthrie

Las cámaras de seguridad de la vivienda captaron a un hombre con la cara cubierta y un arma en la cintura

El FBI publica imágenes de una persona enmascarada en la búsqueda de la madre de Savannah Guthrie

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie, ha dado un giro tras la detención de un hombre por parte de las autoridades de Estados Unidos. Horas antes, se difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de Nancy que captaron a un hombre con la cara cubierta y un arma en la cintura en la entrada de la vivienda.

Después del secuestro en su domicilio de Tucson, Arizona, la noche del 31 de enero o en la madrugada del 1 de febrero, el caso está recibiendo una gran cobertura mediática, además de gran apoyo incluso por parte del presidente Donald Trump que ofreció poner a disposición de la presentadora "todos los recursos necesarios", para encontrar a su madre.

Un individuo enmascarado

El FBI difundió imágenes de un individuo enmascarado y "armado", que parece manipular la cámara de la puerta de entrada del domicilio de la madre de la comunicadora. Kash Patel, director del FBI, publicó en su cuenta de X seis fotos y tres videos en blanco y negro que muestran a un individuo con el rostro cubierto en el porche de la casa de la mujer de 84 años.

"Desde esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta de entrada de Nancy Guthrie la madrugada de su desaparición", afirmó Patel.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, abrió una de sus ruedas de prensa informando que el presidente Donald Trump acababa de revisar esas imágenes.

"El presidente anima a cualquier estadounidense que tenga la más mínima información sobre el sospechoso, en cualquier parte del país, a llamar al FBI", declaró.

Algunas cámaras desconectadas

Las imágenes divulgadas por el FBI muestran a un individuo con un pasamontañas, vestido con una chaqueta con cremallera, guantes y una mochila, acercándose a la puerta de entrada de la casa de Nancy Guthrie. Este parece manipular la cámara durante varios segundos antes de alejarse para arrancar plantas, que usa después para cubrir la cámara.

Las autoridades locales habían informado la semana pasada que la cámara del timbre situada en el exterior del domicilio de Nancy Guthrie había sido desconectada a la 01:47 horas del domingo 1 de febrero.

El software detectó la presencia de una persona menos de media hora después, a las 02:12 horas, pero no había ningún video disponible, precisaron.

Carta de rescate

El FBI también indicó que la familia de Nancy Guthrie había recibido una carta de rescate en la que se exigía el pago de una suma de dinero. Savannah Guthrie explicó en Instagram que pensaba que su madre "seguía viva", pero que su familia había alcanzado "el momento de la desesperación".

Desde sus redes sociales, la presentadora también ha publicado las imágenes captadas por las cámaras de la vivienda de su madre. Tras sus vídeos pidiendo ayuda para encontrar a la desaparecida, ha difundido las fotos del FBI con el pie de foto: "Creemos que ella sigue viva. Traedla de nuevo a casa".

Savannah es una de las presentadoras del popular programa matutino "Today" en NBC News, lanzado en 1952, uno de los programas estadounidenses más antiguos que aún se emiten.