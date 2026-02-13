"Ayuda, tengo miedo": los terroríficos gritos de una mujer en Mancha Real que evitaron un robo

La mujer reaccionó al ser testigo de cómo habían entrado a robar en su establecimiento, que se encuentra debajo de su vivienda.

Son gritos desesperados, casi dolorosos, terribles. Escuchados en plena noche en Mancha Real. Una mujer chilla. Intentan robarle. Son las cuatro de la madrugada en esta localidad de la provincia de Jaén. Los gritos de la mujer lograron impedir los hechos.

La mujer reaccionó al ser testigo de cómo habían entrado a robar en su establecimiento, que se encuentra debajo de su vivienda. La mujer vio desde su casa que habían roto los cristales con intención clara de acceder al negocio y hacerse con el contenido de la caja.

Los vecinos, que salieron a sus ventanas y balcones al escuchar las voces que resonaban en mitad de la noche, llamaron a la Policía Local y a la Guardia Civil. Los agentes personaron para comprobar que, finalmente, no había ocurrido nada má