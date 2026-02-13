Claudia Barraso 13 FEB 2026 - 17:17h.

Gerson, uno de los muertos en el incendio de Xàbia, puso a salvos a sus hijos y regresó al edificio para rescatar a más vecinos

Mueren dos personas y otra resulta herida grave en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia, en Alicante

Los vecinos de Xàbia están rotos de dolor ante la pérdida de dos personas en el terrible incendio de este pasado jueves. El relato de todos ellos es de conmoción, shock, pero sobre todo tristeza por la terrible catástrofe en la que Arantza y Gerson fallecieron.

El incendio se produjo en un edificio de cinco alturas ubicado en la avenida París. El fuego se originó en la segunda planta y al menos 40 personas fueron desalojados. Todos ellos han pasado la noche en el hotel Villa Naranjos, recordando todo lo que sucedió la tarde de ayer. “Escuché a alguien que iba tocando la puerta y cuando los bomberos me rescataron, supe que era uno de los fallecidos que intentaba ayudar a los demás”, dice una de las vecinas confinadas.

Los fallecidos eran la propietaria del piso donde comenzó el fuego, Arantza y Gerson, un vecino colombiano de 42 años. “El vive con su mujer y sus hijos, pero ella estaba trabajando. Puso a salvo a sus hijos y luego volvió a entrar en el edificio para ayudar a los demás vecinos. Entonces quedó atrapado y se asfixió con el humo”, explica. Los bomberos intentaron reanimar al hombre, pero no respondía, según informa el medio 'El Levante'.

Su familia recauda fondos para llevar el cadáver a Colombia

Gerson llevaba siete años residiendo con su familia en Xàbia. En el mismo edificio viven unos familiares suyos que están rotos al conocer la noticia de su fallecimiento. De hecho, su intención es devolver su cadáver a Colombia para que pueda descansar allí, junto al resto de su familia. Para ello, han decidido comenzar a recaudar fondos, para ayudar a su familia.

Otro de los vecinos, de 58 años, que fue rescatado por los bomberos, tuvo que ser ingresado en el hospital de Dénia tras haber inhalado mucho humo. Aunque no llegó a perder el conocimiento, los bomberos consiguieron sacarle a tiempo, pero en estado grave. Desde el Ayuntamiento han ofrecido toda la ayuda a los vecinos afectados, quienes fueron realojados a un hotel. Hasta el lugar de los hechos acudieron los psicólogos de Servicios Sociales, que atendieron a los vecinos prestándoles apoyo emocional.