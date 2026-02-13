Archivan las dos querellas contra funcionaros municipales por el incendio de Atalayas

Las discotecas de Murcia donde murieron 13 personas no estaban bien aisladas para frenar el fuego, según un informe

Compartir







La magistrada de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia ha concluido que existen indicios suficientes para atribuir a seis personas, a las que se les imputa un delito de homicidio por imprudencia, los incendios de las discotecas Teatre y Fonda Milagros en Murcia en los que murieron 13 personas en octubre de 2023.

PUEDE INTERESARTE Una de las discotecas incendiada en Murcia fue desalojada en 2009 por otro fuego en unos cables de la fachada

El auto de la jueza da continuación a los trámites del procedimiento abreviado de estas diligencias por si los hechos -ocurridos en octubre de 2023- fueran constitutivos de trece delitos de homicidio por imprudencia grave y trece delitos de lesiones por imprudencia grave.

La jueza señala que “existen indicios racionales” de que los hechos investigados podrían ser constitutivos de infracción penal, por lo que acuerda continuar el procedimiento contra los seis investigados: los responsables de las discotecas, el organizador de la fiesta celebrada esa madrugada, el técnico proyectista que intervino en la configuración del local, y el encargado de la introducción y utilización de las máquinas generadoras de “chispas de fuego frío”.

PUEDE INTERESARTE Un cortocircuito en uno de los focos, posible causa del incendio en una discoteca de Murcia

Las maquinas generadoras de chispas de fuego no tenían ni número de referencia

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el relato indiciario que incorpora la instructora se describe que para la celebración de la fiesta en una de las discotecas, ubicadas en el polígono de Las Atalayas (Murcia), se instalaron dos máquinas generadoras de “chispas de fuego frío”, alimentadas con titanio, cuyo sistema alcanzaba temperaturas de hasta 452 grados centígrados y podía proyectar chispas a varios metros de altura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La resolución recoge que esas máquinas “carecían de número de referencia/serie” y que, conforme a sus propias instrucciones, debían utilizarse respetando determinadas distancias de seguridad. Sin embargo, indiciariamente, “las chispas que desprendían estuvieron colisionando contra el techo a lo largo de la noche”, hasta que este “comenzó a arder en el punto justo donde chocaban las chispas de fuego frío de titanio”.

Las chispas que desprendían estuvieron colisionando contra el techo a lo largo de la noche

El fuego se propagó con rapidez, alcanzando el establecimiento contiguo, y “a trece personas que estaban en la planta primera (…) no les dio tiempo a abandonarla y fallecieron en su interior”, según se recoge en la resolución.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El fuego se propagó con rapidez, alcanzando el establecimiento contiguo, y a trece personas que estaban en la planta primera

Las obras dividieron la nave en dos salas "sin haber obtenido licencia municipal"

El auto también analiza las obras realizadas años antes en la nave industrial que albergaba ambos establecimientos, y añade que esta fue dividida en dos salas “sin haber obtenido licencia municipal”, modificación que “tuvo relevancia en la propagación del fuego de un establecimiento a otro, así como en sus consecuencias”.

El auto señala que la nueva configuración “indiciariamente no cumplía las exigencias de seguridad contra incendios del Código Técnico de la Edificación” y que esa situación se habría mantenido hasta la fecha de los hechos.

Las deficiencias técnicas de compartimentación favorecieron la propagación del fuego

En concreto, la resolución enumera diversas “deficiencias técnicas de compartimentación que favorecieron la propagación y consecuencias del fuego”, entre ellas, la inexistencia de elementos con la resistencia al fuego exigible y la falta de una franja de protección adecuada en la cubierta.

También, la ausencia de puertas cortafuegos en la medianería entre ambos locales y la existencia de conductos de climatización que comunicaban ambos espacios “sin existir compartimentación, posibilitando el paso del fuego de un establecimiento a otro”. Asimismo, se recoge que en ambas discotecas existían, siempre de forma indiciaria, “elementos constructivos, decorativos y mobiliario cuya resistencia al fuego no se había certificado”.

Por otro lado, la instructora acuerda continuar el procedimiento también por trece delitos de lesiones por imprudencia grave, al apreciar indicios de que otras trece personas resultaron lesionadas como consecuencia del incendio.

Archivan las dos querellas contra funcionaros municipales por el incendio de Atalayas

En cuanto a los funcionarios municipales y al responsable de seguridad del local, la instructora acuerda el sobreseimiento provisional al no apreciar indicios racionales de que exista una relación de causalidad penalmente relevante entre su actuación y el fallecimiento de las trece víctimas, ni con las lesiones sufridas por otras personas.

En su auto, la jueza señala que no existen indicios de delito de prevaricación. Recuerda que este delito requiere que un funcionario dicte una resolución arbitraria y a sabiendas de su injusticia. Y subraya que el Derecho Penal sólo debe intervenir en casos muy graves y evidentes, no ante cualquier posible irregularidad administrativa.

El juzgado concluye que el Ayuntamiento tramitó distintos expedientes desde 2017: inspecciones, sanciones, requerimientos para legalizar actividades e incluso una orden de cese en 2022. Para la magistrada, esto demuestra que no hubo una “clamorosa inactividad” ni un uso arbitrario del poder.

El auto no es firme, ya que puede ser recurrido en reforma y subsidiaria apelación ante la Audiencia Provincial.