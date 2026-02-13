Logo de telecincotelecinco
Sucesos

Un hombre intenta atacar con un cuchillo a un gendarme en el Arco del Triunfo de París y es reducido a tiros por los agentes

Un hombre, reducido a tiros tras intentar atacar a un agente con un cuchillo
Un hombre, reducido a tiros tras intentar atacar a un agente. RRSS
Un hombre armado con un cuchillo intentó atacar este viernes a un gendarme en el Arco del Triunfo de París y fue reducido a tiros por los agentes, según informaron los medios locales. La Fiscalía Antiterrorista informó en un comunicado de que se ha hecho cargo de la investigación preliminar de este ataque.

Los hechos tuvieron lugar en el Arco del Triunfo poco después de las 18:00 hora local, en el momento del reencendido de la llama del Soldado Desconocido, según las informaciones. Un segundo agente, presente en el lugar, utilizó su arma reglamentaria para reducir al agresor.

El sospechoso, cuya residencia se encuentra en Seine-Saint-Denis, se encuentra registrado en el sistema ‘Micas’, la medida individual de control administrativo y vigilancia.  

Trasladado el atacante en estado crítico

El atacante fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital en estado crítico, mientras que por ahora no se ha informado de la existencia de más heridos.

La empresa pública de transportes de París (RATP) anunció que la estación Charles-de-Gaulle-Étoile, por la que pasan dos líneas de metro y una de trenes de cercanías, ha sido cerrada como «medida de seguridad».

Salió de la cárcel el año pasado por el mismo delito

El sospechoso ya habría intentado agredir a más agentes en Bélgica, en 2012, pero salió de la cárcel justo el año pasado. La policía se encargó de neutralizar al atacante y posteriormente trasladarle a un hospital al haber resultado herido por los disparos y trataron de acordonar la zona para evitar que hubiese una masificación, según han informado medios como ‘Le Parisien’.

