Cinco agentes de la Policía Nacional han resultado heridos de carácter leve en Melilla durante la detención de un delincuente sobre el que pesaban tres reclamaciones judiciales en vigor y que acumulaba trece detenciones anteriores.

Según ha informado este lunes un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, los hechos se produjeron sobre las 3:00 horas de la madrugada de este domingo, cuando tres indicativos 'Zeta' radiopatrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, realizaban labores de prevención de la delincuencia en la barriada del extrarradio melillense la Cañada de Hidum.

Los agentes observaron en el parque del citado barrio a un varón al que le constaban en vigor tres reclamaciones judiciales de dos juzgados de instrucción de Melilla. "Conocedores de la agresividad del individuo, solicitaron apoyo policial" ha subrayado el portavoz policial. Sin embargo, ha añadido, al percatarse de la presencia de los agentes "el sospechoso emprendió una veloz huida en dirección al río de Oro".

Agredió a los agentes al ser detenido

Tras una persecución, los policías lograron darle alcance, "momento en el que fueron recibidos a patadas", ha asegurado el portavoz de la Jefatura. El individuo continuó la huida y arrojó al suelo la bandolera que portaba, aunque finalmente fue interceptado y detenido pese a la fuerte resistencia y agresividad que ofreció.

"Cuando era introducido en el vehículo policial, dos personas intervinieron para tratar de liberarlo, forcejeando con los agentes y reavivando la resistencia del arrestado", ha subrayado la citada fuente.

Finalmente, los policías consiguieron reducir la situación "si bien cinco de ellos resultaron con contusiones, esguinces y escoriaciones de carácter leve". Uno de los jóvenes que participó en el intento de liberación "fue reconocido y detenido al día siguiente".

El portavoz de la Jefatura ha detallado que al detenido, de 32 años, se le intervinieron entre sus ropas y en la bandolera 6,51 gramos de cocaína, 5,40 gramos de hachís y una navaja. El arrestado ha pasado a disposición judicial por las tres reclamaciones pendientes y como presunto autor de los delitos de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y contra la salud pública.