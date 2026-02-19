La corte ha fallado que el decreto aprobado por Yoon, cumple con los criterios legales de una "insurrección"

Muchos de los partidarios del expresidente surcoreano, se han manifestado ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl

Compartir







Un tribunal de Corea del Sur ha condenado a cadena perpetua al expresidente del país Yoon Suk Yeol tras ser declarado culpable de encabezar una insurrección, en relación con su polémica decisión de declarar en diciembre de 2024 la ley marcial en el país asiático.

Así, la corte ha fallado que el decreto aprobado por Yoon, cumple con los criterios legales de una "insurrección", si bien ha declinado imponer contra él la condena a muerte, tal y como había reclamado la Fiscalía, según ha recogido el diario surcoreano 'The Korea Times'.

PUEDE INTERESARTE El dueto de tambores de K-pop entre los líderes de Japón y Corea del Sur culmina su cumbre

Tres posibles finales para Yoon Suk Yeol

El tribunal ha indicado que el expresidente fue "el líder de una insurrección" al considerar que la declaración de la ley marcial violó la autoridad del Parlamento, una acción que recae en dicha definición. "Si bien los elementos del crimen son reconocidos, se consideraron varios factores a la hora de determinar el castigo", ha sostenido.

Bajo el Código Penal surcoreano, el delito de encabezar actos de insurrección lleva a tres posibles escenarios: la pena de muerte, la cadena perpetua o la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos.

Muchos de los partidarios del expresidente surcoreano, se han manifestado ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl, apoyando a Yoon en un momento en el que su sentencia parece desmedida para parte de la población surcoreana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La ley marcial de 2024

En diciembre de 2024, Yoon se dirigió al país para anunciar la adopción de esta medida de emergencia, señalando que la ley marcial era necesaria para "proteger el orden constitucional" en el país asiático, que continuaba en guerra con Corea del Norte desde los años 50, cuando las partes acordaron un armisticio que puso fin a los combates a falta de un tratado de paz.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La medida fue llevada al Ministerio de Defensa que convocó una reunión de emergencia con los principales comandantes y altos cargos de las Fuerzas Armadas, un encuentro en el que se trazaron las medidas a seguir.

Yoon argumentaba ante la opinión pública, en un discurso a la nación, que la ley marcial era necesaria para "proteger el orden constitucional" y acabar con las "fuerzas antiestatales" que habían llevado al país "a la ruina" y "buscan derrocar el actual sistema". La orden llegó poco después de que la principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático (PD), que tenía mayoría en el Parlamento, aprobara por la vía rápida un proyecto de ley de presupuesto reducido y presentara mociones de destitución contra el jefe de la auditoría estatal y varios fiscales.

Esta ley marcial fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de impeachment contra él.