Gonzalo Barquilla 20 FEB 2026 - 19:43h.

La defensa de Angie asegura que el nuevo crimen por el que fue acusada sigue bajo secreto de sumario, medida que han prorrogado

Angie, la asesina de Ana Paez, fue detenida en marzo de 2025 por planificar un nuevo crimen desde la cárcel

La defensa de María Ángeles Molina, conocida como 'Angie' o 'Angi', condenada a 18 años de cárcel por el asesinato de Ana Páez en 2008, trabaja estos días en el último procedimiento en el que se ha visto implicada su representada, después de que en marzo del año pasado fuera detenida por presuntamente planificar un nuevo asesinato desde la cárcel Mas d’Enric del Catllar (Tarragona), donde cumple la pena por la muerte de su excompañera de trabajo.

Así lo ha confirmado a la web de 'Informativos Telecinco' María del Carmen Gómez Martín, la abogada que defendía y defiende a la procesada. "Este nuevo asunto, en el que estamos trabajando, está bajo secreto de sumario. Por lo tanto, mientras no se alce el secreto, y de momento está lejos de alzarse, porque se acaba de volver a prorrogar, no podrán conocerse datos", precisa la letrada, que afirma que esa prórroga llegó hace poco más de una semana.

Angie, por lo tanto, sigue atenta a estas nuevas acusaciones desde su arresto hace 11 meses. Los Mossos d’Esquadra la detuvieron mientras disfrutaba de un permiso penitenciario (que consiguió en el marco del segundo grado en el que estaba clasificada, donde hay salidas puntuales) y fue puesta a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, que investiga la presunta planificación del nuevo crimen. Angie declaró ante la magistrada instructora, se acordó su libertad provisional en relación con esta nueva causa y se ordenó que regresara a Mas d’Enric para que siga cumpliendo su condena por homicidio. Estaba previsto que obtuviera la libertad definitiva en 2027, según fuentes como 'EFE'. Aunque esto ahora puede depender del resultado del nuevo procedimiento.

18 años del crimen de Ana Páez en Barcelona

Esta información se conoce cuando se cumplen exactamente 18 años del asesinato de Ana María Páez Capitán, lo que fue llamado el “crimen perfecto”, que no llegó a serlo. Ana desapareció el 19 de febrero tras quedar con una antigua compañera de trabajo, María Ángeles Molina, que había sido su jefa en una empresa textil. Al día siguiente, el 20 de febrero, su cuerpo fue hallado en un apartamento de alquiler de la calle Camprodón, en el distrito barcelonés de Gràcia.

El cadáver de la víctima apareció desnudo, con la cabeza envuelta en una bolsa de plástico atada al cuello con cinta aislante. A su lado había una peluca negra. Sobre el cuerpo se encontraron restos de semen que, en un primer momento, apuntaban a un posible crimen de carácter sexual cometido por uno o varios varones. El apartamento, sin embargo, estaba sorprendentemente limpio y no presentaba signos evidentes de lucha.

Durante los primeros compases de la investigación, Angie fue llamada a declarar después de que el novio de la víctima explicara que Ana había quedado con ella ese día. En su declaración, trató de hacer creer a los investigadores que su amiga llevaba una doble vida y que la utilizaba como coartada ante su entorno, una versión que pronto empezó a generar sospechas. El caso dio un giro cuando los Mossos d’Esquadra comprobaron que los restos de semen pertenecían a dos trabajadores sexuales que declararon haber entregado muestras a una mujer que les dijo necesitarlas para una apuesta. Esa mujer era Angie. Paralelamente, se descubrió que había contratado a nombre de Ana seis pólizas de crédito por más de 100.000 euros y 10 seguros de vida que sumaban 840.000 euros, designando como beneficiaria a una tercera persona ajena a la víctima. El móvil económico quedaba así al descubierto.

La prueba determinante llegó a través de una cámara de seguridad bancaria: la mañana del crimen, Angie retiró dinero de la cuenta de Ana disfrazada con peluca y utilizando documentación falsa. Además, las señales de telefonía y otros indicios desmontaron la coartada que intentó construir, incluido un viaje a Zaragoza para recoger las cenizas de su madre. En el registro de su vivienda se hallaron documentos a nombre de la víctima y una tarjeta SIM vinculada al alquiler del apartamento. Como elemento definitivo, los investigadores encontraron un cabello en la peluca negra cuyo ADN coincidía con el suyo. En 2012, la Audiencia de Barcelona la condenó a 22 años de prisión por homicidio y falsedad documental, pena que el Tribunal Supremo rebajó posteriormente a 18 años tras una revisión de atenuantes.

La muerte del marido de Angie en Canarias y el documental de Netflix

Años antes del asesinato de Ana Páez, María Ángeles Molina había residido en Canarias con su marido, Juan Antonio Álvarez Litben, empresario hostelero argentino que falleció en 1996 en Gran Canaria. La muerte se archivó entonces como suicidio. Sin embargo, tras la detención de Angie en 2008 por el crimen de Barcelona, aquel episodio volvió a suscitar interrogantes y algunos aspectos fueron revisados por especialistas.

El criminólogo Félix Ríos planteó la hipótesis de una posible intoxicación. Según explicó, los análisis realizados en su momento detectaron restos de ion fosfato y observó "abrasiones" internas que, a su juicio, no coincidían con la ingesta de un líquido, sino que podrían sugerir la administración de sustancias mediante cápsulas. Ríos también destacó gestiones patrimoniales realizadas por Angie antes del fallecimiento de Juan, que la familia del empresario consideraba relevantes, así como la importancia del robo de pertenencias del empresario de su caja registradora, que apareció abierta.

Sin embargo, estas consideraciones no prosperaron ante los tribunales. La jueza no admitió las diligencias solicitadas para reabrir la causa y el procedimiento quedó archivado. No existe resolución penal que atribuya responsabilidad alguna a Angie por la muerte de su marido. El episodio ocupa un lugar destacado en la docuserie de Netflix 'Angi: Crimen y mentira', estrenada en julio de 2025 tras una paralización cautelar por reclamaciones de la procesada y que finalmente obtuvo luz verde judicial.

María Ángeles Molina continúa cumpliendo su condena en prisión y enfrenta un nuevo procedimiento bajo secreto de sumario. Sobre ella pesa la condena por el asesinato de Ana Páez y las sospechas de la familia de Juan. Además, los padres de Ana señalaron públicamente en su día que sospechaban que Angie también podría haber estado detrás del fallecimiento de su madre, un extremo que nunca se acreditó. 18 años después, ellos siguen recordando a su hija, una mujer de 36 años que perdió la vida de forma trágica y cuya muerte dejó una profunda huella en todo el país.