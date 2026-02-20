Juan Carlos desvela cuál podría haber sido la causa del accidente

Al menos cuatro muertos y 17 heridos tras la explosión de un camión con gas en Chile

Una violenta explosión de un camión cisterna que transportaba gas licuado ha dejado al menos cuatro personas fallecidas y 17 heridas en Chile. El vehículo perdió el control, chocó contra las barreras de contención y volcó sobre la autopista, desatando una tragedia que, según los testigos, se produjo en cuestión de segundos. La liberación del gas, altamente inflamable, generó una gran nube que precedió a una potente explosión cuyo estruendo se escuchó a varios kilómetros. Las llamas y una espesa columna de humo se extendieron rápidamente, alcanzando a otros vehículos e incluso viviendas cercanas.

Juan Carlos, que conducía a pocos metros detrás del camión siniestrado, grabó el momento y relató lo ocurrido en una entrevista en 'El tiempo justo': “Vi toda la maniobra desde que pasa de la pista derecha a la izquierda y la bombona se vuelca. Impacta de lleno contra las barras de contención. Fue una fracción de segundos”, explicó.

"Había gente con quemaduras de gravedad"

Según su testimonio, tras el impacto se formó de inmediato una nube de gas que le impidió retroceder con su vehículo: “Lo más apropiado que hice fue arrancar. Gracias a esa rápida reacción tuve solo daños superficiales”, señaló. A su alrededor, la escena era devastadora: “Había gente con quemaduras de gravedad, quizás del 90 o 100% del cuerpo. Muchas explosiones. Fue algo terrible”.

El propio vehículo de Juan Carlos quedó totalmente calcinado. Detrás de él circulaba un autobús cuyos pasajeros pedían auxilio por las ventanas: “Ayer no creía lo que viví”, confesó aún afectado por el impacto emocional de la tragedia.

Las autoridades confirmaron cuatro fallecidos y 17 heridos, varios de ellos en estado grave. Se trata, según señaló el testigo tras conversar con responsables locales, de una catástrofe “jamás vista” en el país por la magnitud de la explosión y sus consecuencias.

Posible causa del accidente, según el testigo

Juan Carlos apunta a un posible exceso de velocidad como factor determinante: “Cuando conduzco me fijo en los ejes de los camiones, en las ruedas. En esta ocasión vi cómo las ruedas se levantaron junto con la bombona”, relató el testigo.

A su juicio, el camión circulaba “a mayor velocidad” de la permitida y, al tomar la curva del enlace entre la Ruta 5 Norte y General Velásquez, el remolque osciló hasta volcar. “Estimo que pudo haber sido ese el factor, sumado también a la curva”, explicó. Las causas exactas del accidente están siendo investigadas por las autoridades competentes, que deberán determinar si existió imprudencia, fallo mecánico u otros elementos que desencadenaron la explosión.