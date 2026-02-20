Asun Chamoso 20 FEB 2026 - 15:11h.

La sentencia firme del TSJC obliga a expedir el título con efecto retroactivo desde 2011-2012

El actor y su familia han batallado para que "nadie más vuelva a pasar por lo mismo"

BarcelonaQuim Llisorgas espera con ganas tener entre sus manos el título de la ESO. El actor, afectado por el síndrome de Joubert, y su familia han batallado 14 años para obtener el graduado de Educación Secundaria Obligatoria tras sacar una nota media de 6,5 siguiendo un plan educativo individualizado. Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya obliga a la conselleria de Educación y a la Escola Pia de Mataró a expedirle la titulación con carácter retroactivo desde 2011-2012.

Llisorgas, con una malformación en cerebelo que le afecta a la movilidad y con una visión muy limitada de menos del 10%, se declara feliz con la sentencia "porque me merezco el título y quiero que otras personas no pasen por lo mismo que nosotros". El y su madre, Estrella Santos, coinciden en que han sufrido "una injusticia educativa" porque "le dejaron fuera de seguir estudiando y le cortaron las alas".

Estrella explica como Quim, que ahora tiene 31 años, estudió los cuatro años de la ESO adaptada y fue en el último trimestre del cuarto curso cuando lo pasaron a una aula de refuerzo. Fue entonces cuando el colegio le comunicó que su hijo "no tenía derecho al título". Había conseguido una nota media de 6,5 y seguía un plan individualizado, un documento que acredita el logro de las competencias y que en ningún momento le entregaron.

En 2012 Quim y su familia empezaron el camino para reclamar el título. Viendo que no lo conseguían, seis años más tarde, en 2018, decidieron emprender la vía legal. Un proceso de 14 años que el actor ha vivido con rabia y angustia porque se ha preguntado una y otra vez "porque les había tocado a ellos sufrir esa experiencia".

Carrera de actor

Sin el título en la mano, Quim no podía seguir estudios reglados así que para cumplir su sueño de ser actor empezó a estudiar arte dramático en una escuela de interpretación por libre. Una formación que le ha convertido en actor profesional y le ha llevado a intervenir en una serie de televisión en la que lleva 6 años, en una película de Leticia Dolera y en una obra de teatro basada en su historia.

Vulneración de derechos

La abogada de la familia, Sílvia Requena, coincide en que se trata de un caso inaudito de discriminación y de injusticia educativa. En 2018 iniciaron la vía administrativa y al no conseguir que les dieran el plan individualizado fueron a juicio. Fue al final del proceso en el TSJC cuando apareció el expediente académico al que tenían derecho y acreditaba sus competencias. Un documento que antes se les había negado alegando que se había perdido e incluso destruido.

La abogada afirma que en la sentencia consta que el director del colegio tenía "la percepción subjetiva que estos niños nunca tendrían el título" y recuerda que leyó con emoción una resolución que califica de "muy pionera" porque está basada en sentencias del Tribunal Supremo en la línea de "protección a menores y a personas con discapacidad".

Requena destaca que el TSJC señala que se han vulnerado "dos artículos constitucionales: el derecho a la educación y que todo el mundo es igual ante la ley prohibiendo cualquier discriminación". Y añade que se trata de una resolución muy contundente porque tiene efecto reactivo y el título que se le entregará al exalumno será de 2011-2012 cuando acabó los estudios.

Documental

Quim mira al futuro con ilusión. Pronto participará en dos cortometrajes y espera poder contar su vida y su experiencia en un documental. Eso sí con un toque de humor dice. Antes, en unos pocos meses, espera tener su soñado título de la ESO, ahora ya pagado y con el comprobante, en sus manos.