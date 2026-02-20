Rocío Amaro 20 FEB 2026 - 15:08h.

La sala de teatro y música malagueña La Cochera Cabaret publica un decálogo de convivencia con "tolerancia cero" ante insultos, machismo o cualquier discurso de odio

El público respalda la medida tras el anuncio de bloqueos permanentes y reportes a las plataformas para quienes no respeten las normas

Málaga"En La Cochera Cabaret queremos un espacio seguro para artistas, público y equipo". Con esta declaración de intenciones, la conocida sala de teatro, música y formación de Málaga ha compartido en sus perfiles oficiales una serie de normas estrictas para regular la interacción en sus redes sociales. "Aquí venimos a reír, emocionarnos y hacer cultura. No a aguantar basura", sentencia el equipo del centro, estableciendo un protocolo de expulsión inmediata para quienes crucen la línea del respeto.

La publicación detalla una lista de comportamientos prohibidos que incluye el racismo, la xenofobia, el machismo, la LGTBIfobia y cualquier discurso de odio. Asimismo, la sala advierte de que no se permitirán insultos, ataques personales, humillaciones ni amenazas.

La normativa también contempla la eliminación de comentarios sexuales explícitos, contenido que promueva la autolesión o el suicidio, y prácticas como el spam o la venta de entradas falsas.

Bloqueo permanente para los infractores

El sistema de moderación anunciado por La Cochera Cabaret es tajante y advierten de que cualquier mensaje de este tipo será eliminado, además, el usuario se enfrentará a un "bloqueo permanente" y será reportado a la plataforma correspondiente. "La crítica con respeto, siempre. El odio y los insultos, no", puntualiza el comunicado, que busca preservar el ambiente de la comunidad que sigue la programación de la sala.

La respuesta de los seguidores a esta publicación ha sido unánime en su apoyo. Comentarios como "tenemos derecho a soñar con un mundo un poco menos odioso" o "así debe ser" reflejan la aceptación de una medida que muchos usuarios piden que se extienda a otras comunidades digitales. Otros seguidores han reaccionado con un rotundo "bravo" y agradecen que se ponga freno a situaciones de acoso o vejaciones que, a menudo, se producen bajo el anonimato de las redes.

Un espacio para la cultura y el respeto

La Cochera Cabaret es uno de los puntos neurálgicos de la formación artística y la comedia en Málaga, y con este decálogo pretende que esa seguridad que se vive dentro de la sala se traslade también a sus canales de comunicación. El objetivo es que las redes sociales sigan siendo un escaparate para las emociones y el humor, evitando que los perfiles de los artistas o el propio público se vean expuestos a ataques personales.

Con esta iniciativa, la sala malagueña cierra la puerta a los discursos violentos, recordando a sus miles de seguidores que el respeto es la base indispensable para mantener "el buen rollo" que caracteriza a este centro cultural.