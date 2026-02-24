Logo de telecincotelecinco
Actualidad
Sociedad

Detenida por destrozar una oficina de seguros en Alcantarilla por problemas con la póliza

Archivo - Recursos de Policía Nacional, coches, coche de la Policía Nacional, coche policial
Una mujer entra en una oficinal de seguros en Alcantarilla y la destroza.. Archivo
Compartir

Entró en una oficina de seguros de Alcantarilla cuando esta estaba cerrada al público. No estaba de acuerdo con las condiciones del seguro que había firmado previamente, pero su reacción no dejó a nadie indiferente. A la policía tampoco. Porque fue necesaria su presencia después de que la mujer rompiera cristales, mobiliario y ordenadores de las oficinas. Todo quedó registrado en las cámaras de grabación del local.

La mujer fue detenida en San José Obrero, la ciudad sin ley

Cuando la policía llegó al lugar de los hechos la mujer ya no se encontraba, pero las cámaras la delataban. Asi que empezaron la investigación para conocer su identidad. Y finalmente fue identificada, localizada y detenida en el barrio conocido antaño como ‘la ciudad sin ley’: San José Obrero, según informa La Opinión de Murcia.

PUEDE INTERESARTE

La sospechosa fue conducida a dependencias policiales y, de ahí, puesta disposición del Juzgado de Guardia, de donde salió por su pie, en libertad con cargos e investigada por un delito de daños.

Temas