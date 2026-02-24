La mujer entró y destrozó una oficina de seguros de Alcantarilla cuando esta estaba cerrada al público.

Entró en una oficina de seguros de Alcantarilla cuando esta estaba cerrada al público. No estaba de acuerdo con las condiciones del seguro que había firmado previamente, pero su reacción no dejó a nadie indiferente. A la policía tampoco. Porque fue necesaria su presencia después de que la mujer rompiera cristales, mobiliario y ordenadores de las oficinas. Todo quedó registrado en las cámaras de grabación del local.

La mujer fue detenida en San José Obrero, la ciudad sin ley

Cuando la policía llegó al lugar de los hechos la mujer ya no se encontraba, pero las cámaras la delataban. Asi que empezaron la investigación para conocer su identidad. Y finalmente fue identificada, localizada y detenida en el barrio conocido antaño como ‘la ciudad sin ley’: San José Obrero, según informa La Opinión de Murcia.

La sospechosa fue conducida a dependencias policiales y, de ahí, puesta disposición del Juzgado de Guardia, de donde salió por su pie, en libertad con cargos e investigada por un delito de daños.