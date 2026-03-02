Asun Chamoso 02 MAR 2026 - 11:24h.

El paracaidista consiguió huir por la playa y los dos acompañantes fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra

BarcelonaTres personas se colaron este domingo cortando una valla metálica en las Tres Xemeneies, la antigua central térmica en Sant Adrià del Besòs (Barcelona) para hacer un salto base. Varios testigos vieron a tres jóvenes encaramados a unos 200 metros de altura y alertaron a la policía sobre las diez de la mañana. Poco después vieron como uno de ellos se lanzaba al vacío con un paracaídas.

Hasta las Tres Xemeneies se desplazó un amplio operativo policial que acordonó la zona y también acudieron los Bombers de la Generalitat. El paracaidista consiguió huir por la playa tras el aterrizaje.

Los otros dos jóvenes, de 23 años, se quedaron en lo alto del edificio sin querer bajar. Los bomberos tuvieron que intervenir para rescatarlos y acompañarlos a la salida con seguridad.

Una vez abajo, los Mossos d'Esquadra los identificaron y les detuvieron por violación de domicilio jurídico y por daños por romper una reja de acceso de la antigua central térmica, ahora propiedad de Endesa.