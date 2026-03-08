Nació con el sistema autoinmune débil, una condición de salud extremadamente rara que la mantenía en riesgo constante

Muere la influencer Stephanie Buttermore a los 36 años de forma repentina

Conmoción por la muerte de la pequeña Isely. La bebé, que iba a cumplir un año un día después de su fallecimiento, se robó el corazón de cientos de personas en redes sociales cuando su madre, la influencer Daimirelis Vega, empezó a documentar el raro padecimiento con el que nació la pequeña, según informa 'El Espectador'.

Isely, más conocida como 'Isely de la vida' nació con el sistema autoinmune débil, una condición de salud extremadamente rara que la mantenía en riesgo constante ante cualquier virus. Los médicos intentaron varios tratamientos con ella, pero el cuerpo de la niña no resistió. Hoy, a las 08:30 horas, se confirmó la noticia.

"Los doctores no daban esperanzas de vida", relata la madre

"La niña falleció. Le doy gracias a Dios por todo lo que hace, me ha dado fuerza, nunca me imaginé estar tan fuerte. La niña estaba entubada, con mucha falta de aire con una bacteria que cogió. Pudimos controlarla y salir de eso. Los doctores no daban esperanzas de vida y Dios me la sacó de eso, pero antier tuvo otra bacteria que le afectó los riñones y no hizo ‘pipí’ por dos días. Esta mañana temprano Dios se la llevó", explicó la madre en TikTok.

La influencer asegura que es consciente de que ella "está arriba mirándola" en cada paso que dará a partir de ahora: "Si me quieren seguir acompañando se los voy a agradecer, si no quieren porque siguen a Isely, los voy a entender también. Ya ella no está aquí, pero está allá arriba mirándome, diciéndome que fui la mejor mamá del mundo, que nunca la dejé ni un momento, que la amamos con todo nuestro corazón".

La influencer pide ayuda para hacer frente a los gastos del funeral

Pero afirma que se queda con todo lo bueno vivido con su pequeña: "Estamos muy mal con toda esta situación que pasó, pero estuvimos hasta el final. Me quedo con todas sus risas, con todos sus recuerdos, hice todo, hasta lo imposible. Me quedo con todo lo bonito que pasé con ella y con una fuerza inmensa que me ha dado Dios para salir adelante... Vuela alto”.

La bebé estaba intubada por una bacteria que le provocaba falta de aire. Los médicos consiguieron controlar su primer ataque, pero una segunda bacteria apareció hace un par de días y le afectó a sus riñones. Después de estar dos días sin orinar, el cuerpo no aguantó más.

Daimirelis pide ayuda en redes sociales para hacer frente a los gastos del funeral de su hija. La madre reveló que sepultar a su hija cuesta 16.000 dólares. Ahora, decenas de usuarios se han pronunciado para mostrarle su apoyo y mandarle dinero a la influencer.