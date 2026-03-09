"Si Curtis es culpable, mátenlo o lo haré yo", dice el dueño, para el que no ha habido petición de cárcel por el crimen en Francia

La pareja de Elisa Pilarski, embarazada y mordida hasta la muerte por el perro de su novio en Francia, a juicio por homicidio

"Si Curtis es culpable, mátenlo o lo haré yo, pero pongan las pruebas sobre la mesa. Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo. ¿Creen que le habría dado una oportunidad a Curtis?". Son las palabras del dueño de Curtis, Christophe Ellul, durante el juicio visto para sentencia donde finalmente se ha acabado demostrando que Curtis fue el perro que acabó a mordiscos con la vida de su novia embarazada, Elisa Pilarski, en Soissons (Aisne), en Francia.

"Solo puede ser Curtis, por las medidas de su hocico y dientes", admitió finalmente el acusado, entre lágrimas, reconociendo que, al menos, tenía "pruebas de su culpabilidad ". El acusado siempre había mantenido la inocencia de su perro.

En marzo de 2021, Ellil fue imputado "por haber, por torpeza, imprudencia, desatención, negligencia o incumplimiento de una obligación de cuidado o seguridad, causado involuntariamente la muerte" de Elisa Pilarski. Se le achacaba no haber acudido a tiempo al lugar de los hechos, haber mentido sobre la raza de su perro y haberlo entrenado para ser un pitbull campeón de mordidas deportivas.

El novio de la joven no irá a la cárcel

La fiscalía concluyó en el juicio que el joven era culpable de homicidio involuntario por ataque de perro, pero sin circunstancias agravantes. Como señaló el fiscal, nadie acusa a Ellul de causar la muerte de Elisa Pilarski, sino de contribuir a ella. "Se le acusa de haber creado un entorno propicio para la tragedia, sin haberlo pretendido en ningún momento", que añadió con respecto a Curtis, que "el entrenamiento de mordida está regulado en Francia porque, si se realiza incorrectamente, puede transformar a un animal que no ha hecho nada malo en un monstruo". Y parece que es lo que finalmente ocurrió.

La fiscalía también solicitó al tribunal que se tomara en cuenta la falta de antecedentes penales de Christophe Ellul, su integración social y su profunda conmoción por la muerte de su pareja, cuyo cuerpo encontró. Por ello, no solicitó la pena de prisión.

La fiscal, no obstante, si solicitó una pena de cuatro años en suspenso, junto con la prohibición de poseer armas de fuego durante cinco años para el joven. También solicitó la eutanasia del perro, que actualmente vive en una perrera en Haute-Garonne. La jueza anunció que el veredict se dictará el jueves 11 de junio.

El abogado del joven pidió su absolución. "Quería a Elisa más que a nada, la extraño. Luché esta batalla por ella durante siete años. Si hubiera sabido que estaba en peligro, habría tomado las precauciones necesarias", dijo el joven en su defensa.

Asociaciones protectoras quieren salvar a Curtis

Al conocerse la petición de eutanasia para el perro, se han reunido más de 30.000 firmas pidiendo salvar la vida a Curtis tras seis años de vida encerrado. La petición está en Change.org mientras que dos organizaciones de bienestar animal se ofrecieron a acogerlo. "Curtis ya ha pagado un precio tremendo: más de seis años de su vida encerrado".

La asociación protectora de animales Les Amis de Sam (Amigos de Sam), quiere evitar que lo sacrifiquen y cree que podría rehabilitarse y, por lo tanto, dejar de ser peligroso.