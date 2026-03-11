Antonio Rodríguez 11 MAR 2026 - 18:37h.

Patricia Ramírez publica una carta dirigida a su hijo Gabriel Cruz, ocho años después de que encontraran su cadáver en Almería

La madre de Gabriel y su emotivo homenaje en el octavo aniversario de su muerte: "Te quiero con todo mi alma"

Compartir







Patricia Ramírez ha publicado un desgarrador vídeo dirigido hacia su hijo Gabriel Cruz en el día que se cumplen ocho años del hallazgo del cuerpo del pequeño en una localidad de Almería.

La madre del menor asesinado por Ana Julia publica una carta escrita desde el corazón, dirigida hacia su hijo Gabriel, donde le hace varias promesas, le recuerda todo el amor que le tiene y le deja claro que "seguiré peleando contra el mal", refiriéndose esto último a Ana Julia, autora del asesinato del menor.

"Esta mañana me levanté y tras ir al médico me senté a escribirle a mi pequeño... intentando construir y explicarle cómo avanzamos. Quisiera compartirlo", escribe en el texto del post en el que aparece el vídeo de ella hablando a cámara.

Patricia Ramírez, contra Ana Julia: "Seguiré peleando contra el mal y que cumpla su condena"

"Hoy, ocho años después, vuelvo a prometerte que seguiré luchando por que no se te vea feo y para que quien pronuncie tu nombre sea para describir tu sonrisa con el respeto que te mereces", empieza diciendo la madre mientras mira a cámara.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras esto, Patricia Ramírez realiza una serie de promesas a su hijo: "Te prometo que seguiré peleando contra el mal para que no haga daño a nadie más y cumpla su condena, para que no se la nombre junto a ti".

Un discurso en el que la madre de Gabriel quiere señalar las irregularidades que han habido en el caso de Ana Julia, subrayando el profundo "despropósito" que le supone tener que ir a los juzgados para volver a recurrir y, en definitiva, defender "nuestra integridad física y moral" tanto tiempo después. Una situación en la que Patricia Ramírez señala a los agentes de prisión: "Hay funcionarios públicos que prefirieron no mirarte y hacerte regalitos"

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Seguiré luchando para que el estatuto de la víctima se convierta en una ley orgánica que garantice que la defensa de nuestros derechos sea efetiva y no deje de cumplirse por falta de presupuesto, conocimiento o empatía", sentencia Ramírez.

La promesa de Patricia Ramírez a su hijo Gabriel: "Intentaré cuidarme y sonreír más a la vida"

La madre, visiblemente emocionada en el vídeo, no quiere terminar sin recordarse a su hijo todo lo que le quiere y hacerle una serie de promesas que seguro que las ha escuchado.

"Te prometo que intentaré cuidarme y sonreír mucho más a la vida, ofreciéndote la mejor versión de mí misma para que me sonrías siempre, me mires", declara Patricia Ramírez. Por último, con los ojos emocionados, quiere despedirse con gran "te quiero" a su hijo Gabriel Cruz.