Miguel Salazar Madrid, 11 MAR 2026 - 17:38h.

El posible hallazgo arrojaría más luz al caso en un momento clave: "Quieren comprobar si había sido tapiado"

Daniel, hijo de Francisca Cadenas, desaparecida, tras ser investigados dos vecinos: "Todavía no se puede señalar a nadie"

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) manejan la posibilidad de que existiese un pozo en el patio de la casa de los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas, cuyo rastro se perdió el pasado 9 de mayo de 2017 en la localidad pacense de Hornachos. Hace ya 9 años que tuvo lugar este misterioso suceso que aún no ha encontrado respuesta, aunque tal y como hicieron saber sus hijos, este caso podría ver la luz con el paso de los próximos días o semanas.

La UCO registra minuciosamente la vivienda ubicada a pocos metros de la casa de Cadenas. "Quieren comprobar si ese pozo había sido tapiado u ocultado con una fecha posterior a la desaparición", informa la reportera Celia Pérez Díaz desde el municipio extremeño.

Alfonso Egea: "Hay un testigo que en la noche de la desaparición ve a uno de los hermanos"

Todas las habitaciones y el patio de la casa están siendo analizados por los agentes. Los dos hermanos que son propietarios de la vivienda ya declararon ante el cuartel de la Guardia Civil de Zafra en calidad de investigados. Ambos han colaboradora en todo momento con los rastreos. El caso sigue bajo secreto de sumario, y la familia ha evitado dar declaraciones a la prensa en el día en que se han hecho los registros de la UCO.

Son el grupo de actividades subacuáticas y el de rescate e intervención de montaña los encargados de investigar si existiese ese pozo en al casa. Alfonso Egea, periodista del programa de Telecinco, aporta más datos clave.

"Hay un testigo que en la noche de la desaparición ve a uno de los hermanos. La conducta, el comportamiento, no lo puedo contar. Lo vio y es importante para la causa", relata el informador. También un testigo ha compartido que "escuchó el sonido de un cincel", una herramienta creada para hacer ranuras en frío.