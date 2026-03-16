Luigi Mangione es un joven que está acusado de matar al CEO de una compañía médica por las consecuencias sufridas en una operación de espalda

El quinto capítulo de 'NY Killers' analiza el caso de Luigi Mangione: puedes verlo completo y en abierto clicando en este link a Mediaset Infinity

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Nueva YorkLa serie documental ‘NY Killers’, que puede verse en abierto en Mediaset Infinity, regresa una semana más de la mano de Mamen Sala. En este quinto episodio la criminóloga y corresponsal de Mediaset España en Nueva York repasa el crimen cometido por Luigi Mangione, el joven acusado por asesinar a tiros en diciembre de 2024 al consejero delegado de UnitedHealthcare Brian Thompson.

El asesinato del CEO de UnitedHealthcare causó una verdadera revolución a nivel internacional y reabrió el debate sobre el del coste y el funcionamiento del sistema sanitario de Estados Unidos. Brian Thompson, director ejecutivo de una de las mayores aseguradoras médicas de Estados Unidos, fue asesinado a tiros en plena calle cuando se dirigía a una reunión. El principal sospechoso, un joven de 26 años llamado Luigi Mangione, fue detenido días después. Su detención causó indignación entre sus seguidores y provocó una ola de apoyo al supuesto 'justiciero' en la que cientos de ciudadanos le continúan defendiendo a día de hoy como si fuese un auténtico héroe.

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Un ataque a plena luz del día

El crimen ocurrió a primera hora de la mañana del 4 de diciembre de 2024, cuando Nueva York comenzaba a despertar. Eran aproximadamente las 06:46 horas de la mañana cuando se produjo el ataque. En una céntrica calle de Manhattan, a las puertas de un hotel donde se celebraba un importante encuentro del sector sanitario, un hombre cayó desplomado tras recibir varios disparos por la espalda. A esa hora no había casi peatones por la calle, pero las cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron el momento del ataque armado.

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En las imágenes se observa a un individuo encapuchado que aparece entre dos coches estacionados. Se acerca por detrás a la víctima y abre fuego en repetidas ocasiones. Minutos después, la Policía acordonó la zona mientras los servicios de emergencia trasladaban al herido al hospital. Sin embargo, Thompson murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

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Lo que en un primer momento se investigaba como un ataque violento pasó rápidamente a considerarse un asesinato de alto perfil. La víctima no era un ciudadano cualquiera: se trataba de Brian Thompson, el máximo responsable de United HealthCare, una de las mayores compañías de seguros médicos del país.

La investigación y la identificación del presunto asesino

Nada más conocerse la identidad del fallecido, la Policía de Nueva York inició de inmediato un amplio operativo para identificar al autor del crimen. Las autoridades ofrecieron una recompensa a quien pudiera aportar información relevante y pidieron revisar todas las cámaras de seguridad de la zona. Tras darse a la fuga, el autor del crimen cometió un gravísimo error y perdió tres objetos (un teléfono móvil, el envoltorio de una barrita de proteínas y una botella de agua) que fueron hallados por los investigadores.

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Los agentes también recogieron tres casquillos de bala en la escena. En ellos aparecían palabras grabadas que llamarían especialmente la atención de los investigadores y que apuntaban a una posible motivación ideológica o personal relacionada con el sector de los seguros sanitarios. Mientras tanto, el seguimiento de las cámaras permitió reconstruir parte de la huida. El sospechoso se dirigió hacia Central Park con una mochila a la espalda. Sin embargo, cuando salió del parque ya no la llevaba. Tras una larga jornada registrando el gran parque neoyorquino, la policía consiguió localizarla.

¿Quién es Luigi Mangione, el joven acusado de matar al CEO de la compañía?

Durante horas, la identidad del atacante fue todo un misterio. No había antecedentes policiales ni coincidencias en bases de datos. Sin embargo, el análisis de nuevas grabaciones permitió a los investigadores dar con una pista decisiva. Las cámaras de un hostal del norte de Manhattan registraron a un joven cuya vestimenta coincidía con la del sospechoso. Tras revisar el registro del establecimiento, los agentes pusieron nombre al fugitivo: Luigi Mangione, un joven estadounidense de 26 años.

Nada más identificarle, los agentes de la Policía contactaron con su familia. En sus conversaciones con los agentes, la madre de Luigi Mangione confesó que llevaba meses sin saber de él e, incluso, había denunciado su desaparición. Tras analizar su perfil y conversar con sus familiares, los agentes se sorprendieron al conocer el perfil y la figura de Mangione. No tenía antecedentes penales y su historial personal no apuntaba, en principio, a un comportamiento violento.

Había terminado sus estudios en Baltimore en 2016 y durante un tiempo trabajó en la venta de automóviles. Sin embargo, su vida cambió en 2023 cuando tuvo que someterse a una operación de espalda por un problema en la columna vertebral. Según personas de su entorno, el joven comenzó entonces a aislarse poco a poco. Los dolores persistentes le impedían llevar una vida normal y, tras la intervención quirúrgica, pasó una temporada en Hawái.

La detención y la carta escrita por Luigi Mangione a los investigadores

Mientras la policía seguía su rastro, una llamada telefónica cambió el rumbo de la investigación. Un hombre aseguró haber reconocido al sospechoso en una hamburguesería de Pensilvania. Nada más recibir la llamada, los agentes acudieron al establecimiento y comprobaron su identidad. Mangione fue detenido sin oponer resistencia, aunque antes había entregado una documentación falsa al agente que le intentaba identificar.

Junto a la mesa donde se encontraba había una mochila. En su interior los policías encontraron un arma con silenciador, conocida en la jerga policial como 'pistola fantasma', una pistola fabricada con piezas impresas en 3D. El arma estaba cargada con seis balas de nueve milímetros, el mismo calibre que los casquillos hallados en la escena del crimen.

Dentro de la mochila también se halló una carta escrita a mano dedicada a los agentes de Policía. En ella, Luigi Mangione afirmaba haber actuado solo y justificaba su decisión con duras críticas hacia las compañías de seguros sanitarios. “Estos parásitos se lo merecían”, escribió el joven. Además, los investigadores encontraron un diario en el que descargaba su frustración contra el sistema sanitario estadounidense y contra las aseguradoras, a las que acusaba de priorizar los beneficios económicos sobre la atención a los pacientes.

El fenómeno fan que despertó Luigi Mangione

La detención de Luigi Mangione generó una fuerte división en la opinión pública estadounidense. Para muchos, se trata de un asesinato brutal. Sin embargo, para otros Luigi Mangione se había convertido en una especie de Robin Hood que vengaba a los afectados por el sistema sanitario que, en Estados Unidos, es mayoritariamente privado y costoso.

La detención y el crimen cometido por Luigi Mangione despertó un movimiento en el que en algunas ciudades aparecieron carteles con la frase 'Se busca' en la que se mostraban el rostro de varios directivos de grandes aseguradoras médicas, señalados por algunos sectores como responsables de convertir la sanidad en un negocio.

Tras su detención, Mangione fue trasladado a una prisión de Pensilvania y el 19 de diciembre de 2024 fue trasladado a Nueva York, donde la fiscalía estudió imputarle cargos de asesinato. Sin embargo, el caso seguía despertando gran interés y una oleada de seguidores y seguidoras que apoyaban a Magione como si fuese un auténtico héroe. Incluso se creó una página web para recaudar fondos destinados a su defensa legal. En apenas dos meses, las donaciones superaron el millón y medio de dólares.

Volviendo a su proceso judicial, en enero de 2026 se descartó solicitar la pena de muerte y también se retiraron los cargos relacionados con terrorismo. Ahora, el juicio por el asesinato del CEO de la compañía está previsto para el 8 de junio de 2026 y será un jurado compuesto por 12 personas quien determine su destino. Más allá del veredicto, el caso ya ha dejado una huella profunda en el debate sobre la sanidad en Estados Unidos.