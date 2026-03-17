Localizan varios objeto clave en la investigación del asesinato de Francisca Cadenas: bragas, dientes y pelo

Los dos hermanos estaban juntos antes del crimen de Francisca Cadenas: "Manuel conoce todos los elementos de la muerte"

Los indicios fueron localizados dentro de la vivienda de los investigados y están siendo sometidos a pruebas de ADN para determinar si pertenecen a la víctima

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La investigación de la Guardia Civil sobre la desaparición y asesinato de Francisca Cadenas ha puesto el foco en una serie de elementos hallados en el registro de la vivienda de los principales investigados. Así lo han dado a conocer en 'El Programa de Ana Rosa', y es que más allá de los restos óseos localizados en el patio, los agentes analizan tres tipos de indicios que podrían resultar determinantes: ropa interior femenina, restos dentales y mechones de pelo.

Los restos biológicos y objetos bajo análisis

Entre las pruebas recogidas figura una prenda de ropa interior femenina de color blanco, localizada en un baño situado en el patio de una vivienda contigua a la de los investigados, a la que tenían acceso directo. No se descarta que pueda pertenecer a la víctima, aunque también se investiga si fue sustraída previamente de algún domicilio del entorno.

Otro de los hallazgos que centra la atención pericial es la presencia de dientes aparentemente humanos, encontrados en el interior de una caja de plástico en una de las habitaciones. Estos restos están siendo sometidos a análisis forense para confirmar su naturaleza y, en su caso, establecer una posible correspondencia genética con la víctima u otras personas.

A estos elementos se suman dos mechones de pelo. Uno de ellos fue localizado recogido en forma de coleta en el interior de un cajón, mientras que el segundo apareció almacenado en otra caja. Ambos serán analizados mediante estudios de ADN con el objetivo de determinar su procedencia y su posible vinculación con Francisca Cadenas.

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Los investigadores trabajan para determinar su origen mediante pruebas biológicas. Además, consideran que estos indicios podrían aportar información relevante sobre lo ocurrido, tanto para reconstruir los hechos como para establecer la relación entre los objetos encontrados y la víctima.

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En paralelo, el análisis de estos elementos se complementa con otras pruebas materiales encontradas en el inmueble, como bridas, cuerdas y mordazas, cuya posible conexión con los hechos también está siendo evaluada.