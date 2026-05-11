Ha recibido una constante afluencia de ciudadanos que han querido rendir homenaje a una figura muy querida por su cercanía

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La ciudad de Murcia vive este lunes una jornada marcada por la tristeza tras el fallecimiento de su alcalde, José Ballesta, quien murió este domingo a los 67 años después de una larga enfermedad. Las banderas ondean a media asta en señal de duelo mientras miles de murcianos recuerdan con emoción la huella humana y política que deja en el municipio.

Desde primeras horas de la mañana, numerosos vecinos se han acercado al Ayuntamiento para despedirse por última vez del regidor. La capilla ardiente, instalada en el Salón de Plenos, ha recibido una constante afluencia de ciudadanos que han querido rendir homenaje a una figura muy querida por su cercanía, su compromiso con Murcia y su dedicación al servicio público.

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Condolencias por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta

Políticos, partidos, instituciones y sociedad murciana han utilizado sus cuentas en la red social 'X', de diferente signo han mostrado su respeto por el alcalde fallecido. De esta forma, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, lo ha lamentado "muchísimo, de verdad".

"Siempre supimos poner el respeto y el cariño por encima de todo lo demás. El alcalde que me recibió como concejal. El que le regalaba un peluche gigante en la feria a mi hija. El que me mandaba un mensaje por mi cumple. Descansa en Paz, Alcalde".

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El exalcalde socialista José Antonio Serrano ha recordado a Ballesta como "una gran persona, comprometida con el bienestar de sus vecinos". "Su cercanía y calidad humana permanecerán en nuestro recuerdo. Mi sentido pésame a su familia D.E.P".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado este lunes al alcalde Murcia

Puente ha rememorado, en su cuenta de 'X', que la última vez que le vio fue este verano en las obras de la estación de ferrocaril de El Carmen. "Tras aquella visita tuvo el detalle inusual de mandarme esta foto que conservo en un álbum, junto con unas letras cariñosas", ha explicado.

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Así, que ha ilustrado su mensaje con la foto de ambos junto a los andenes de la estación y ataviados con un casco, ha asegurado que ha sentido su pérdida y afirma que cuando se ponga en marcha la estación le echará en falta.

Mientras que desde VOX Torre Pacheco han querido trasladar su "más sentido pésame" por "una triste noticia para toda la Región de Murcia" y han mandado su "cariño y condolencias a sus familiares, amigos y compañeros en estos difíciles momentos".

La alcaldesa de Cartagena también recuerda a Ballesta

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recordado al alcalde de Murcia, José Ballesta como a un "servidor público que dedicó su vida a Murcia, a la universidad y a la Región".

Arroyo ha manifestado su "admiración y homenaje" a su homólogo y ha ha compartido una foto de ambos paseando por el centro de la ciudad portuaria y destacando que "se ha ido como vivió su vocación pública, al pie del deber".

"Los alcaldes sabemos lo que significa llevar una ciudad en la cabeza y en el corazón hasta el último día. Todo mi cariño a su familia y a los ciudadanos de Murcia", ha concluido.